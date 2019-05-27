На площадках парка пройдут мастер-классы от студии танца NEXT, выступление кавер-группы The Best, караоке-битва, дискотека под открытым небом. Будут работать многочисленные фотозоны, анимационные станции, а также все любимые горожанами аттракционы Летнего сада.
Кульминацией вечера станет массовый запуск воздушных шаров под специально записанную для мероприятия песню.
– «Последний звонок» – праздник, который должен запомниться всем выпускникам! Это праздник настоящей дружбы, молодости и свободы. Мы готовим грандиозную программу, чтобы каждый мог по-настоящему, по-доброму отдохнуть перед важными экзаменами и сделать уверенный шаг во взрослую жизнь, – прокомментировал предстоящее событие гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.
Не упусти свой шанс побывать на самом масштабном празднике года! Начало в 14.00, начало опенэйра в 18.00.
Встреча в «ВКонтакте»
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