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«Твой май»: главный «Последний звонок» в Удмуртии отметят в Летнем саду Ижевска

24 мая
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В ближайшую субботу, 25 мая, для тысяч выпускников школ Ижевска прозвенит последний звонок. Центральной площадкой празднования окончания школьной учёбы традиционно станет Летний сад им. Горького, где в этот день для выпускников подготовили грандиозную развлекательную программу – «Твой май-2019».

%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8 %d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0 «Твой май»: главный «Последний звонок» в Удмуртии отметят в Летнем саду Ижевска

На площадках парка пройдут мастер-классы от студии танца NEXT, выступление кавер-группы The Best, караоке-битва, дискотека под открытым небом. Будут работать многочисленные фотозоны, анимационные станции, а также все любимые горожанами аттракционы Летнего сада.

Кульминацией вечера станет массовый запуск воздушных шаров под специально записанную для мероприятия песню.

– «Последний звонок» – праздник, который должен запомниться всем выпускникам! Это праздник настоящей дружбы, молодости и свободы. Мы готовим грандиозную программу, чтобы каждый мог по-настоящему, по-доброму отдохнуть перед важными экзаменами и сделать уверенный шаг во взрослую жизнь, – прокомментировал предстоящее событие гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин.

Не упусти свой шанс побывать на самом масштабном празднике года! Начало в 14.00, начало опенэйра в 18.00.

https://vk.com/tvoimay2019

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