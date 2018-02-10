2018 год объявлен Президентом России Годом волонтёра. Первой ласточкой в мероприятиях стала реализация в Ижевске проекта «Твой час». Он призван при помощи специального мобильного приложения для смартфона объединить усилия добровольцев и работников социальных служб для помощи тем, кто в этом нуждается. Механизм его работы прост. Желающий вступить в эту социальную сеть устанавливает на свой смартфон соответствующую программу, которая позволяет поддерживать связь с координаторами проекта, которые выкладывают в сеть предложения с просьбой оказать ту или иную помощь. Волонтёр заходит в приложение, нажимает кнопку задания, и уведомление приходит в комплексный центр социального обслуживания населения. Менеджер видит уведомление, связывается с добровольцем, и он может помочь конкретному человеку, выполнив задание, которое ему предлагает комплексный центр социального обслуживания населения.
Мобильным приложением «Твой час», по словам одного из его разработчиков Даниила Коновалова, уже активно пользуются в Ульяновске и Москве. Теперь оно заработало и в Ижевске.
Одним из первых новый проект оценил Глава Ижевска Юрий Тюрин. С помощью приложения он получил задание от комплексного центра социального обслуживания населения. Юрий Александрович, откликнувшись на просьбу комплексного центра социального обслуживания населения Первомайского района, выбрал проведение экскурсии по городу для детей с особенностями в развитии. Градоначальник рассказал детям о достопримечательностях и истории столицы Удмуртии, оружейниках, Царь-пушке, памятнике Дерябину, Михаило-Архангельском соборе.
Глава Ижевска отметил важность проекта «Твой час».
– Хотел бы напомнить, что Президентом Российской Федерации 2018 год был объявлен Годом добровольца, или волонтёра. Рад, что в нашем городе появилась возможность с помощью приложения на телефоне помогать людям, - отметил Юрий Тюрин. - Это доступно каждому, можно быстро откликнуться на предложение и сделать что-то доброе и полезное. Сегодня я впервые воспользовался такой возможностью. Мы обязательно будем продвигать этот замечательный проект.
Фото Николая СЮВАЕВА
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