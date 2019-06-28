Специалисты IT-компаний Удмуртии, студенты вузов, учреждений среднего профессионального образования 22-23 июня собрались на площадке детского оздоровительного лагеря «Дружба», чтобы повысить свой профессиональный уровень, узнать, чем живут айтишники из других регионов страны, и просто пообщаться. Уровень организации IT-фестиваля и погода располагали с пользой, весело и приятно провести время.
Это совместное мероприятие Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики, Ассоциации «Альянс региональных компаний информационных технологий УР» и ряда крупных компаний. IT-отрасль республики и министерство одинаково заинтересованы в том, чтобы в компании приходили и реализовывали свой потенциал молодые специалисты, чтобы успешно работающие сотрудники продолжали учиться и развивать IT-сферу в Удмуртии. Для этого и был задуман лагерь «IT Summer Camp».
Организаторы приготовили для них насыщенную образовательную и развлекательную программу. IT-специалисты могли получить порцию новых знаний и одновременно поделиться собственными. В рамках образовательной части работали три секции, на каждой из которых ведущие российские и региональные спикеры выступили с лекциями на тему информационной безопасности, искусственного интеллекта, электронной коммерции, проектного управления.
– Мы привлекаем спикеров российского уровня, чтобы, во-первых, показать, а что там, на острие технологий, чтобы наши люди узнали: они там же, они отстают, а может быть, они уже и впереди московских коллег, питерских коллег, – сказал первый заместитель министра информатизации и связи Михаил Фоминов. – Но, кроме того, я бы хотел этим мероприятием показать, что у нас единая большая отрасль IT. Это тусовка, это знакомства, это обмен мнениями, это просто отдых. Это некое объединяющее начало для тех людей, кто работает в IT-отрасли. Мы едины, на самом деле, мы единый механизм, мы идём к одним и тем же целям, а про это надо рассказать.
Организаторы постарались создать атмосферу, располагающую к тому, чтобы можно было максимально расслабиться и комфортно работать и общаться. Гамак, кресло-мешок – каждый мог устроиться там, где ему удобно, выпить прохладной воды или чашку кофе в мобильной кофейне.
IT Summer Camp задумывался как коммуникационная площадка, предполагающая не только профессиональное, но и личное общение. Организаторы приложили максимум усилий, чтобы оно состоялось в рамках развлекательной части IT-лагеря. Участники могли размяться на спортивной площадке, попробовать себя в стрельбе из лука и метании ножей.
Самым необычным из предложенных гостям развлечений стало метание коммутаторов. Оно проходило в трёх номинациях: «Самый длинный бросок» – для сильных, «Самый яркий» – для креативных, «Самый женственный» – для девушек. Те, кому было мало пищи для ума, могли принять участие в интеллектуальной игре «IT Quiz» – игре в формате «Что? Где? Когда?». В общем, каждый мог выбрать развлечение на свой вкус.
– Такие тусовки привлекают и ребят, не определившихся, в какую сторону им идти. Мы приглашаем не только действующих сотрудников IT-компаний, но и студентов старших курсов вузов и заведений среднего профессионального образования, чтобы они тоже посмотрели, как это круто, как это здорово, как это интересно, услышали, насколько технологична наша отрасль, – продолжает свой рассказ Михаил Фоминов. – И, может быть, эти знания, этот заряд энергии наших ребят станут решающими при выборе IT-отрасли, потому это в каком-то роде профориентация этих ребят. И самое интересное, у нас есть реальные примеры, когда те ребята, которые были на наших мероприятиях, трудоустраиваются в наши IT-компании и успешно там работают.
IT-фестиваль проводится в рамках реализации в Удмуртской Республике регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». Он является частью национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Программа рассчитана на 2018–2024 годы и нацелена на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями.
ЦИФРА
12,5 тысячи сотрудников работают в сфере IT и связи в Удмуртии.
6% внутреннего регионального продукта составили доходы IT-компаний республики в 2017 году.
ЦИТАТА
Олег Вылегжанин, председатель правления Ассоциации «АРКИТ УР», директор ООО «Центр Высоких Технологий»: «Одна из самых больших проблем для отрасли в целом – это кадры. Очень важно не только развивать кадровый потенциал, но его ещё как-то удерживать. Один из факторов, на мой взгляд, – это создание профессиональной среды. Собрать всех в одном месте – это по разным причинам большая проблема. Это и инертность самих профессионалов: мы много слышали про программистов, какие они бывают закрытые люди. Это и ситуация с тем, что компании заинтересованы в сохранении своего потенциала. Регионов, где подобная практика всё-таки сложилась, совсем мало. Удмуртия в их числе».
Татьяна Иванцова
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