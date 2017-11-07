В России вновь ужесточили надзор за должниками, игнорирующими счета за электроэнергию. Теперь речь идет о юрлицах. Их начнут отключать от энергоснабжения не в три этапа, а в один. Сумма долга перестанет иметь значение, а чтобы обесточить здание, поставщику будет достаточно выслать всего одно уведомление.
Это предусматривает порядок введения полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии, скорректированный постановлением правительства от 24.05.2017 г. № 624, которое вступило в силу 29 сентября.
Напомним, с 1 января этого года упрощен порядок уведомления об отключении должников физлиц - вступили в силу очередные изменения в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. постановлением Правительства РФ № 354). Теперь поставщикам коммунальных услуг не нужно «бегать» за неплательщиками, вручая предупреждения «под роспись». Достаточно единожды уведомить потребителя о готовящемся ограничении предоставления услуг, и можно отключать.
– Уведомительный регламент стал намного проще, – рассказывает руководитель Энергоинспекции Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Галина Герасемчук. - Раньше мы были обязаны за 20 дней до «часа Х» отправить должнику заказное письмо, а потом за три дня еще раз уведомить потребителя лично. Сейчас достаточно сделать это один раз. Причем направить должнику уведомление об ограничении услуги теперь можно опять же несколькими способами: написать об этом в очередной квитанции, при помощи sms и e-mail-сообщения или сообщить даже по телефону с записью разговора. Если задолженность не будет погашена в срок, подача ресурса будет приостановлена на законных основаниях через 20 дней после вручения уведомления.
На этот раз речь идет о потребителях юрлицах, в том числе о неотключаемых (здания госорганов, шахты, воинские части, тюрьмы, водоканалы, диспетчерские и прочие). До сих пор закон не разрешал их полностью отключать от энергоснабжения, чтобы не было социальных, экономических или экологических последствий. Теперь барьер снят: если долг накопился, то потребитель обязан быть технически готов к полному отключению. Без нового механизма у неотключаемых потребителей низкая мотивация к оплате счетов и самая большая дебиторская задолженность.
– Так называемые неотключаемые должники должны будут предоставлять финансовое обеспечение платежа (банковскую или муниципальную гарантию). Если ее нет, то потребитель на срок до полугода должен разработать план перехода на резервные источники питания. До этого на объекте частично ограничат подачу электроэнергии до уровня технологической брони (минимальная величина энергопотребления, необходимая, чтобы не нарушить работу объекта до завершения производственного цикла) и аварийной брони (уровень потребления еще ниже, нужен для безопасности на объекте), - пояснила руководитель Энергоинспекции.
Режим ограничения вводит организация, к сетям которой присоединен потребитель, по заявке сбытовиков. Основания могут быть и не связаны с долгами, например, нарушения в техприсоединении. Закон также обязывает юрлицо самостоятельно ограничить энергопотребление в случае накопления задолженности. Раньше сети должны были ждать, когда придет официальный отказ потребителя от самостоятельных действий.
– Часто потребители-должники использовали уловки, чтобы оттягивать момент введения ограничений: делали вид, что не получили уведомление, не пускали на территорию представителей сетей. Чтобы искоренить эту практику, упрощается процедура рассылки уведомлений о скором прекращении подачи электроэнергии - по sms или электронной почте, - отметила Галина Герасемчук.
Еще одна новация - когда энергосбыт отправит сетевикам письмо о необходимости отключить потребителя, он будет обязан приложить доказательство - выписку из договора, за нарушение условий которого потребителя надо ограничить.
Ответственность за неисполнение утвержденных правил прописана в статье 9.22 КоАП. Штрафы для юрлиц достигают 200 тысяч рублей. Сама ответственность возникает в случае, например, срыва пломбы или самовольного включения после ранее введенного ограничения.
Между тем
«Неравный» бой с должниками ведет и Фонд капитального ремонта Удмуртии. Как сообщает пресс-служба регионального оператора, в начале года претензии о задолженности по взносам за капремонт были направлены 50 250 должникам, из которых 223 - это юридические лица. В отношении 1 892 собственников были направлены в суд иски о принудительном взыскании долга на общую сумму 17 млн. рублей. 1,381 млн. рублей долга собственники погасили добровольно. В целом благодаря претензионно-исковой работе только в этом году региональный оператор смог взыскать почти 40 млн. рублей.
В фонде напоминают о необходимости своевременно оплачивать взносы за капитальный ремонт. Накопление задолженности чревато увеличением платежа. А возвращать долги все равно придется.
– Количество претензий, которые мы направляем в адрес должников, год от года растет: в 2015 году их было 12,5 тысячи, в 2016 году - порядка 36 тысяч, - говорит директор Фонда капитального ремонта УР Алексей Горбунов. – При этом в прошлом году процедура взыскания долгов за услуги ЖКХ была значительно упрощена. Теперь нам не нужно затевать утомительные судебные процессы с жильцами. Юристам достаточно собрать документы на должников, прийти с ними в суд и выписать судебные приказы на всех, кто числится в «черном списке». Приставы, получив судебный приказ, направляют требование о взыскании долга либо непосредственно в организацию, в которой работает должник, либо в кредитное учреждение – банк. На счет должника накладывается арест и производится списание денежных средств. Поэтому в интересах потребителей не доводить ситуацию до судебных приставов: сумма, предъявляемая должнику к оплате, будет выше фактического долга, так как в нее будет включен и исполнительский сбор в доход государства, который составляет 7 процентов от суммы задолженности.
Добавим, от собираемости взносов напрямую зависит количество выполненных работ в муниципальном образовании.
Фото: stroyportal.ru
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