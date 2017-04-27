Полным ходом идет подготовка к открытию VIII Специализированной выставки "Туризм. Спорт. Отдых". Самое знаковое туристическое событие года стартует в пятницу, 28 апреля. В течение трех дней Турзавод будет местом концентрации идей, проектов, предложений в области туризма, активного отдыха и спорта.
Работа Турзавода будет организована в нескольких направлениях:
Выставочная часть, где каждый участник познакомит гостей со своим туристическим объектом или продуктом, помогающим в продвижении. На выставке вы узнаете о туристских, музейных и санаторно-курортных организациях, местах размещения и гастрономических заведениях, некоммерческих и общественных организациях, инвестиционных проектах.
Обучающая программа для участников по направлениям "гастрономический туризм", "брендинг территории", "туристический бизнес".
Постоянно работающая Зона деловых переговоров, зона отдыха и зона коворкинга. На Турзавод съедутся представители 46 регионов страны, а также Китая, Финляндии и Грузии - всего более 30 тысяч участников и посетителей.
Лекторий с известными путешественниками, раскрывающими фишки перемещений по Удмуртии и за ее пределами.
Интерактивная гостевая зона для виртуальных путешествий по Удмуртии (Открытка из Удмуртии, VR, мастер-классы по изготовлению сувениров).
Туристский инфотур по территории Удмуртской Республики.
Выставка дизайнерских проектов «ЭКО-упаковка».
Событие будет совмещено со Всероссийским фестивалем-конкурсом видеопрезентаций регионов «Диво России», инициированным Правительством Российской Федерации.
Познакомиться с полной программой выставки можно здесь.
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