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Турзавод ждет гостей из 46 регионов страны

26 апреля
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%d0%94%d0%bb%d1%8f %d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b 2 Турзавод ждет гостей из 46 регионов страны

Полным ходом идет подготовка к открытию VIII Специализированной выставки "Туризм. Спорт. Отдых". Самое знаковое туристическое событие года стартует в пятницу, 28 апреля. В течение трех дней Турзавод будет местом концентрации идей, проектов, предложений в области туризма, активного отдыха и спорта.

Работа Турзавода будет организована в нескольких направлениях:

  • Выставочная часть, где каждый участник познакомит гостей со своим туристическим объектом или продуктом, помогающим в продвижении. На выставке вы узнаете о туристских, музейных и санаторно-курортных организациях, местах размещения и гастрономических заведениях, некоммерческих и общественных организациях, инвестиционных проектах.

  • Обучающая программа для участников по направлениям "гастрономический туризм", "брендинг территории", "туристический бизнес".

  • Постоянно работающая Зона деловых переговоров, зона отдыха и зона коворкинга. На Турзавод съедутся представители 46 регионов страны, а также Китая, Финляндии и Грузии - всего более 30 тысяч участников и посетителей.

  • Лекторий с известными путешественниками, раскрывающими фишки перемещений по Удмуртии и за ее пределами.

  • Интерактивная гостевая зона для виртуальных путешествий по Удмуртии (Открытка из Удмуртии, VR, мастер-классы по изготовлению сувениров).

  • Туристский инфотур по территории Удмуртской Республики.

  • Выставка дизайнерских проектов «ЭКО-упаковка».

Событие будет совмещено со Всероссийским фестивалем-конкурсом видеопрезентаций регионов «Диво России», инициированным Правительством Российской Федерации.

Познакомиться с полной программой выставки можно здесь.

Проведите выходные перед майскими праздниками насыщенно и с пользой!

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