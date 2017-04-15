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«Турзавод» – креативное пространство

14 апреля
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Известная всероссийская выставка «Туризм. Спорт. Отдых» меняет концепцию.

Комплексный ребрендинг и смена концепции, усиление федеральным проектом и празднование юбилея Галины Кулаковой – это и многое другое станет отличительными чертами VIII Всероссийской специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых».

– Мы готовы представить отрасль как некое креативное пространство, или «Турзавод». Только вдумайтесь, в нашей республике насчитывается 2,5 тысячи туристических объектов. Запуская механизм, пробуждающий и усиливающий желание людей путешествовать по Удмуртии, мы раскрываем промышленный, этнический, природный и творческий потенциал региона, – говорит заместитель министра культуры и туризма Удмуртской Республики Денис Утробин.

– Мы постарались уйти от «буклетной выставки», сделали открытый формат, поддерживаем частные инициативы и при необходимости стараемся усилить их стратегическими проектами. Кроме того, хорошим подспорьем для привлечения на «Турзавод» участников из других регионов станет федеральный проект – IV фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций «Диво России», – отметила исполнительный директор выставки Наталья Ягодина.

Финал конкурса «Диво России» по Приволжскому федеральному округу пройдет 29-30 апреля в рамках выставки. За участие во всероссийском смотре, при информационной и организационной поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, будут бороться 47 работ.

Кроме того, на «Турзаводе» пройдет выставка дизайнерских проектов «Эко-упаковка в Удмуртии» и фотоконкурс «Путешествуй по Удмуртии». А все желающие смогут опробовать на себе спортивные новинки оздоровления, поучаствовать в различных мастер-классах, а также ознакомиться с комплексом ГТО. Приятным сюрпризом для гостей и участников выставки станут праздничные мероприятия в честь 75-летнего юбилея самой титулованной российской лыжницы Галины Кулаковой.

Всего на «Турзаводе» ожидается свыше 30 тысяч гостей и участников из разных регионов России, а также из Китая. Включая ряд образовательных форматов и событий деловой программы, мероприятия всероссийской выставки будут доступны и бесплатны для всех желающих.

Напомним, что официальный организатор выставки Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики проводит ее совместно с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, администрацией города Ижевска, Удмуртской торгово-промышленной палатой, ООО «Евразийская внешнеторговая корпорация» и Центром инвестиционного развития Удмуртской Республики.

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Автор статьи

Римма ИВАНОВА Все материалы этого автора

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