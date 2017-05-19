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Туристов как магнитом тянет

19 мая
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В чем секрет успеха гостиного двор «Уют» в Кезском районе?

0118129 Туристов как магнитом тянет

Появление этнотуризма в Удмуртии послужило неким толчком в развитии инфраструктуры. Шесть лет назад, поддавшись новым веяниям, жители поселка Кез Елена Никодимовна и Григорий Анатольевич Гребенюк открыли для приезжих небольшую гостиницу. Слава о ней теперь гремит на всю страну.

Уютно, как дома

У Кезского района удивительная история. На территории края сохранились уникальные памятники архитектуры и культуры. Здесь же берет свое начало река Кама. Особую ценность представляют шикарные хвойные леса, богатые на зверье и дичь. Неудивительно, что туристов как магнитом тянет к этим землям.

– С каждым годом гостей в район приезжает все больше и больше. Мы с мужем поставили перед собой задачу - создать для них достойные условия жизни и быта. Если берешься за дело, то нужно выполнить его на все 100 процентов, - рассуждает Елена Гребенюк. - Еще несколько лет назад я и представить не могла, что наша семья будет заниматься гостиничным бизнесом. Дом, в котором сегодня живут туристы, строили для себя.

Инициатором открытия бизнеса стал глава семейства Григорий Анатольевич. Он на протяжении пятнадцати лет ездил в Москву на заработки. Так бы все и продолжалось, если бы не подвело здоровье.

– Надорвался на работе. И спина, и ноги стали болеть. Понял, что возраст уже не тот, пора бы остепениться в Кезу, - говорит мужчина. - Я хотел быть сам себе начальником, поэтому решил открыть свое дело. Долго не мог определиться с нишей, которую могу занять. Торговых точек в нашем поселке пруд пруди. А вот гостиница на тот момент была одна. Ее резервов не хватало на поток туристов. Я рискнул. В краткие сроки сделал перепланировку, купил необходимое оборудование. Успокаивал себя тем, что в случае неудачи сами будем жить в доме.

В первое время семье Гребенюк пришлось нелегко. О новой гостинице почти никто не знал. Елена Никодимовна сама ходила и раздавала визитки по организациям и местным таксистам.

– В основном клиенты приходили по рекомендации местных жителей. Но после первого визита обязательно возвращались к нам, да еще и друзей приводили. Так при помощи «сарафанного радио» о нас постепенно узнали, - рассказывает Елена Никодимовна. - У нас постоянно останавливаются командировочные, которые по работе приезжают на сырзавод. Бывали у нас и специалисты по сыроварению из Германии, Дании, Венгрии, Италии. Некоторые из них совсем не говорили по-русски. Мы общались с ними жестами. В такие моменты думаешь, что в самую пору учить иностранные языки.

Постояльцам особенно нравится домашняя атмосфера в гостинице. Внутри красиво и уютно. В доме несколько двух- и четырехместных номеров с высокими потолками, светлыми стенами. В каждой комнате есть шкаф, телевизор, Интернет и санузел. В просторной столовой полы с подогревом, большой деревянный стол, ажурные занавески на окнах, а на стенах висят картины с пейзажами. Рядом находится кухня, в которой жильцы сами могут приготовить еду в любое время. За чистоту и порядок отвечает мама Елены Никодимовны Зоя Ивановна Жигалова.

– С некоторыми гостями мы подружились. Одна женщина каждый год к нам приезжает из Москвы. Частенько звонит мне: «Зоя Ивановна, как я по вам соскучилась. Как поживаете?». Некоторые постояльцы меня по скайпу с детьми и внуками знакомят. Мне нравится общаться с туристами. Пока есть силы, буду помогать дочери и зятю. Мне сейчас немного стыдно, что в первое время я отговаривала Григория от открытия гостиницы. Постоянно причитала: «Зачем тебе это надо?». А он твердо стоял на своем. Рада, что он не пошел у меня на поводу, - вспоминает пенсионерка.

«Горячий» сезон

Привлекательны кезские места и для любителей охоты. Охотники часто останавливаются в гостином дворе «Уют».

– В районе обитает много лосей и кабанов. Сезон охоты начинается с августа и заканчивается в конце декабря. Приезжают не только с нашей республики, но и с других регионов: Самарской, Московской, Пермской области. Им нравится наша природа, чистый воздух. У нас они расслабляются, - рассказывает Елена Гребенюк.

– Охотники – наши постоянные клиенты. Об их предпочтениях и вкусах я уже знаю многое. Например, придут вечером в гостиницу и просят печень приготовить. Им погорячее, да посочнее надо! В баню любят ходить, - подхватывает Зоя Ивановна.

Кезские ноу-хау

Пару лет назад Григорий Анатольевич построил при гостинице бассейн и сауну. Такого вида отдыха в Кезу еще не было.

– Перед тем как открыть наш бассейн, мы ездили в Глазов посмотреть, как у них все работает. Опытом обменялись и за дело принялись, - рассказывает глава семейства. – Строить бассейн пригласил специалистов из Москвы. Они помогли установить оборудование по всем нормам и правилам.

Надо сказать, что бассейн построили немаленький - площадью семь на четыре метров и глубиной в полтора метра. Кезская молодежь тут же опробовала новшество. И так им все понравилось, что теперь частенько компаниями приходят в «Уют», чтобы поплавать да погреться в сауне.

И что немаловажно, водный комплекс содержат по всем санитарным нормам.

Свежий урожай и зимой, и летом

В этом году семья Гребенюк осуществила еще одну свою задумку: Григорий Анатольевич построил зимнюю теплицу.

– Теперь будем выращивать овощи круглый год. У нас уже сейчас есть огурцы, - показывает свои владения предприниматель. - Я по образованию агроном. Всегда мечтал завести сад и огород. Наконец-то планы стали воплощаться в жизнь.

– Постояльцев свежим урожаем кормить будете? – спрашиваю я.

– Конечно! Свежий лучок, укроп и петрушку уже сейчас к столу подаем! – улыбается хозяин. – Хочу, чтобы в моей гостинице все было сделано на высоком уровне, поэтому в скором времени планирую открыть небольшой тренажерный зал и бильярдную.

Принялся глава семейства и за ремонт прилегающих к основному дому построек. Некогда они служили гаражами. А сейчас предприимчивый Григорий Гребенюк переделывает их под жилые комнаты. Стены уже утеплил, настелил теплый пол. Дело осталось за малым.

– Были бы деньги, я бы такого наворотил! – говорит мужчина. - В наше время строиться сложно. Мы живем почти на самом севере Удмуртии. Нам сначала надо заказать материал, а потом ждать, когда его привезут. За доставку надо заплатить отдельно. Городским жителям на всем готовом намного проще. Бери и покупай.

– А переехать в город не хотели? – интересуюсь.

– Нет. Я 15 лет проработал в Москве. Этот рев, суматоха мне порядком надоели. Я из Кеза не хочу уезжать. Мне здесь нравится. Вот только дороги не ремонтируют. В прошлом году нанял грейдериста, чтобы он проехал по нашей улице и дорогу немного отшлифовал, - негодует Григорий Анатольевич. - А пока справляемся своими силами. Хочу, чтобы мой поселок развивался!

Инициативную семью Гребенюк отметили и в республике. Два года назад гостиный двор «Уют» выиграл в республиканском конкурсе на лучшее предприятие сферы обслуживания «Репутация и доверие».

Многие жители Кеза не приемлют вариант переезда из поселка. Они говорят: «Лучше двигаться к цели медленно, но верно и честно. И все наладится. И Кез обязательно расцветет». Семья Гребенюк придерживается такого же мнения:

– Мы будем привлекать людей своим теплом и добром, о которых так мечтает каждый путник.

Справка УП

Гостиный двор «Уют» находится: п. Кез, улица Большекезская д. 31.

Телефон 8-950-171-35-85

В гостином дворе «Уют» есть общая кухня, общий зал. В каждой комнате телевизор, кровать, стулья, тумбочка, душ и туалет. В наличии стиральная машина, утюг. Дополнительные услуги: бассейн, сауна, баня, беседка. Оплата бассейна: первый час - 1200 рублей, последующие часы - 400 рублей.

В гостином дворе «Уют» можно провести праздники. Банкетный зал вмещает около 40 человек. Можно устроить дискотеку или попеть в караоке.

Фото А. Горбунова

На правах рекламы

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Автор статьи

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