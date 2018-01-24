Главная » Политика » Турчак: Весной «Единая Россия» проведет ребрендинг

Турчак: Весной «Единая Россия» проведет ребрендинг

23 января
0

Секретарь Генсовета «Единой России» также отметил, что уже сегодня наблюдается рост эффективности работы общественных приемных.

416a0582 Турчак: Весной «Единая Россия» проведет ребрендинг

Ребрендинг Партии должен быть реализован этой весной, после выборов Президента. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в эфире «Вести FM».

«Президент РФ Владимир Путин идет на выборы со своей программой, и реализовывать ее будет Партия. После выборов Президента будет реализовываться ребрендинг «Единой России». Обсуждение будет проходить на разных площадках», – рассказал он.

Секретарь Генсовета «Единой России» также отметил, что уже сегодня наблюдается рост эффективности работы общественных приемных. «Чем можно померить эффективность? Ростом количества обращений, ростом количества положительно разрешенных обращений. Положительно разрешенных обращений сейчас более 60%. Это высокий процент», – отметил он.

Кроме того Турчак сообщил, что в «Единой России» заново структурируется и создается политическое управление. «Еще раз хочу повторить формулу – «Единая Россия» не Партия фракции, это фракция Партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. Партийная повестка должна задаваться самой Партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента», – напомнил он.

Надо отметить, что все обращения слушателей, поступившие во время эфира, Турчак возьмет на контроль и передаст их в работу коллегам по Партии.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В едином дне сбора подписей приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране
15 января
В России По данным «Единой России», в общественные приёмные Партии в воскресенье, 14 января, п...
Третья сессия Госсовета cсостоится 27 февраля 2018 года
12 января
Такое решение приняли на заседании Президиума Государственного Совета, которое состоялось сегодня под...
Нужен только паспорт. В Удмуртии начался сбор подписей за Владимира Путина
11 января
В Удмуртии в минувший вторник начался сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Владимира Пути...
Удмуртия готовится к выборам Президента России
11 января
Какие новшества у избирательной кампании - 2018? Задача органов государственной власти и органов мес...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо