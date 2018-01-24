В едином дне сбора подписей приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране В России По данным «Единой России», в общественные приёмные Партии в воскресенье, 14 января, п...

Третья сессия Госсовета cсостоится 27 февраля 2018 года Такое решение приняли на заседании Президиума Государственного Совета, которое состоялось сегодня под...

Нужен только паспорт. В Удмуртии начался сбор подписей за Владимира Путина В Удмуртии в минувший вторник начался сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Владимира Пути...