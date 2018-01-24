Ребрендинг Партии должен быть реализован этой весной, после выборов Президента. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в эфире «Вести FM».
«Президент РФ Владимир Путин идет на выборы со своей программой, и реализовывать ее будет Партия. После выборов Президента будет реализовываться ребрендинг «Единой России». Обсуждение будет проходить на разных площадках», – рассказал он.
Секретарь Генсовета «Единой России» также отметил, что уже сегодня наблюдается рост эффективности работы общественных приемных. «Чем можно померить эффективность? Ростом количества обращений, ростом количества положительно разрешенных обращений. Положительно разрешенных обращений сейчас более 60%. Это высокий процент», – отметил он.
Кроме того Турчак сообщил, что в «Единой России» заново структурируется и создается политическое управление. «Еще раз хочу повторить формулу – «Единая Россия» не Партия фракции, это фракция Партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. Партийная повестка должна задаваться самой Партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента», – напомнил он.
Надо отметить, что все обращения слушателей, поступившие во время эфира, Турчак возьмет на контроль и передаст их в работу коллегам по Партии.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.