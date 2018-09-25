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Турчак: В парламенты всех 85 субъектов России внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста

24 сентября
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На сегодняшний день в парламенты всех субъектов Российской Федерации внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для женщин, достигших 55 лет, и для мужчин 60 лет. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

%d0%a2%d0%a3%d1%80%d1%87%d0%b0%d0%ba %d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be httpspecial.pskov.ru Турчак: В парламенты всех 85 субъектов России внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста

«На сегодняшний день в парламенты 85 субъектов РФ внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для граждан предпенсионного возраста – женщин 55 лет и мужчин 60 лет. В 37 регионах законы о сохранении региональных льгот в прежних возрастных границах уже приняты законодательными собраниями. Из них в 18 субъектах РФ документы подписаны губернаторами. Еще в трех регионах данные законопроекты рассмотрены и приняты в первом чтении. В 45 регионах России законопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время: в большинстве – до конца сентября и в нескольких – в октябре», – заявил Турчак.

По его словам, сохранение региональных льгот для людей предпенсионного возраста – один из важнейших вопросов, который поднимался в субъектах РФ при обсуждении совершенствования пенсионной системы. «Поэтому на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций мы приняли решение рассмотреть вопрос о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста в осеннюю сессию. Нашу инициативу в своем обращении поддержал Президент России Владимир Путин», – напомнил Турчак.

Также секретарь Генсовета отметил, что региональные фракции Партии чрезвычайно оперативно выполнили работу по законодательной реализации решения, принятого на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций. «Мы проследим за тем, чтобы в ближайшее время все оставшиеся регионы приняли данный законопроект. Однако наша работа на этом не заканчивается. Учитывая социальную значимость вопроса, «Единая Россия» в каждом регионе возьмет на парламентский контроль исполнение данных законов», – заключил он.

Фото httpspecial.pskov.ru

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Автор статьи

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Все материалы этого автора

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