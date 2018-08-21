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Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов

21 августа
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Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил отменить все пенсионные преференции для депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

5ea6e31a3d2da78e02a98abdea3e45d6 Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов

С таким заявлением он выступил на совместном заседании Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций «Единой России».

«Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы представляющие нашу Партию, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации, и депутата Государственной Думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции», – заявил он, подводя итоги совместного заседания Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций «Единой России».

Секретарь Генсовета Партии подчеркнул, что депутаты Госдумы и сенаторы «должны получать пенсию в общем, едином для всех граждан Российской Федерации порядке». «Это предложение вошло в текст сегодняшнего итогового документа. Данная норма, я считаю, должна заработать уже с 1 января 2019 года», - добавил он, заметив, что для граждан это вопрос справедливости.

Турчак также обратил внимание на то, что ничто так не вызывает раздражения и неприятие у людей, как вопросы несправедливости.

«Уверен, что Партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», – заявил Турчак.

С начала июля «Единая Россия» провела более 400 дискуссий по изменениям пенсионной системы в регионах с участием более 30 тысяч граждан, коллег-однопартийцев, экспертов, общественных организаций. Сотни тысяч граждан смогли высказать свои предложения на встречах с депутатами ЕР всех уровней и членами Совета Федерации. По итогам обсуждения поступило более полутора тысяч оформленных предложений, обобщенных по направлениям и по тематике

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Автор статьи

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия" Все материалы этого автора

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