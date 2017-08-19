В Кезском районе есть уникальное место, где каждый человек может одновременно постоять сразу на… двух берегах реки. Здесь, в селе Кулига, выбивается из-под земли струя чистейшей воды – исток Камы. Сюда приезжают туристы, приходят паломники.
Кам и Камушка
В Перми услышала легенду. Кама-богатырь (в Перми Кама – мужское имя) мог продвигаться по местности, залитой водой. А в лето, о котором рассказывает легенда, не было солнечных дней – все время лил дождь.
Реки разлились, берега обвалились, земля стала жидкой – не пройдешь. Люди и звери спасались на высоких горах. Кама обошел окрестности и обнаружил: от размыва одна из гор рухнула и перекрыла течение рек.
Богатырь заарканил огромный камень и протащил его через запруду – как плугом, вспахал землю. Образовалось новое русло, и по нему хлынула вода. Так появилась новая река – могучая, полноводная Кама, названная по имени богатыря.
Вот как далеко уносишься в мыслях, глядя на камни и струю живительной воды.
Неподалеку, в роще, дети, сидящие на скамьях за деревянным столом, мастерят обереги – куклы Камушки, куклы-закрутки. У них нет лица в привычном понимании – с глазами, носом, ртом. Оберег считается предметом неодушевленным, не доступным для злых сил.
Облюбовали староверы
Наблюдая за тем, как из детских рук выходят Камушки, расспрашиваю Ольгу Габаеву, уроженку деревни Степаненки, что недалеко от Кулиги, о здешних обычаях, нравах.
– Староверы облюбовали эти места, - рассказывает Ольга Васильевна, - еще в XVIII веке. Церквей у старообрядцев не было, и за духовной поддержкой они ходили домой к наиболее уважаемому жителю селения. С благоговением относились к крестинам. После крещения 40 дней ребенок жил у той старушки, которая его крестила, носил ту одежду, которую она ему дала, ел-пил из строго определенной чашки.
Одежда старообрядцев – «говорящая». Женщины надевали на голову платок – он оберегал от сглаза. Замужние завязывали платок на затылке, а девушки – под щечками. На спине лямки сарафана обязательно перекрещивались – тоже защита от недобрых духов. На рубашке – воротник-стойка и всего две пуговицы – это чтобы женщина могла покормить ребенка грудью.
Когда-то старообрядцы одевались в шкуры и очень ценили людей, умеющих хорошо выделать кожу. Дедушка Ольги Васильевны по материнской линии как раз был таким мастером – духаном. «От слова «дух», - поясняет Ольга Габаева. – От нас всегда пахло выделанной кожей».
Сейчас Ольга Габаева – режиссер-постановщик, психолог (окончила Ижевское училище культуры и Глазовский педагогический институт), активная участница межрегиональных фестивалей русской старообрядческой культуры. В 2018 году в Кулиге пройдет уже пятый такой фестиваль.
Тут наш разговор прерывается: в гости к кулигинцам приехал Александр Бречалов, руководитель республики.
Просьба певуньи
Александр Владимирович постоял у истока Камы, на «двух ее берегах». С удовольствием послушал народную песню о том, как дочь ждет-зазывает в гости родного батюшку: «Мне до тебя да потеха велика».
– Здорово!, - похвалил исполнительниц песни руководитель республики и спросил, какие у них есть просьбы, пожелания.
– Пруд почистить, - сказала певунья.
– Это мы сами, - поспешил ответить один из местных руководителей. Тогда прозвучала другая просьба: дорога нужна. Пройдет дождь, и туристы не едут, отменяют заказы.
А вот это уже вопрос республиканского уровня! Двенадцать километров дороги обойдутся как минимум в 120 миллионов рублей.
– А как будет развиваться «Камский исток»?
– Вот в этой тихой зоне, где мы сейчас находимся, - пояснил Никита Ильин, ведущий методист отдела туризма Кезского районного дома культуры, - устроим кемпинг – палаточный городок.
В планах – строительство двухэтажных гостиничных домиков (сейчас есть только 6 гостиничных мест). Необходимо установить хорошую сцену, обустроить площадку для зрителей, приезжающих на фестивали.
Когда же Никита Сергеевич заговорил о строительстве часовни и назвал цифры («100 тысяч рублей на нее собрали прихожане и 880 тысяч вложил частный инвестор»), Александр Бречалов поправил:
– Это не инвестор, а спонсор. Давайте, наконец, различать эти понятия. Если я дал вам рубль, а вы мне возвратите рубль с двадцатью копейками, – это инвестиция. А в случае с часовней – спонсорство.
Руководитель республики спросил, сколько денег оставляет здесь среднестатистический турист.
– Ребенку тур обходится в 300 рублей, взрослому – в 400.
– А общий чек, вместе с сувенирами? – настаивал на более полном ответе Александр Владимирович.
– Примерно в 500 рублей.
Сам Бречалов оставил здесь гораздо большую сумму: купил туес из бересты («для мамы»), а у Егора Лузянина – керамическую вазу.
Егор Егорович стал гончаром сравнительно недавно, раньше работал кладовщиком-заправщиком, а после того, как перенес операцию, профессию поменял. Гончаров в округе не было, спросить не у кого, так технологию раздобыл в Интернете. Сам и печь сложил, и станок за зиму сделал. Поддерживая Егора Лузянина в его новом деле, Александр Бречалов посоветовал ему еще и мастер-классы для туристов проводить. В Суздале, мол, есть мастер Дымов, я к нему ездил, лепил из глины.
Роспись на спиле – только в Дебесах
А вот работы других умельцев мы увидели уже в Дебесах.
– Лежат на столах, в ваш дом просятся - с любовью представляет изделия Елена Бушмакина, директор Дебесского районного дома ремесел.
В Удмуртии 23 направления декоративно-прикладного искусства, 16 из них развиты – в Дебесском районе, больше, чем в любом другом. В приоритете ткачество, соломка, национальная одежда, национальная игрушка. Только в Дебесах выполняют роспись на спиле дерева. Посетители выставок спрашивают, как такой рисунок получился.
«Урал мастеровой» в Челябинске, «Русь мастеровая» в Чебоксарах, «Рукотворная игрушка» в Кирове – все эти фестивали, конкурсы принесли дебесцам награды. А на выставке в Новгороде члены жюри были так восхищены работами Елены Чермяниной, ведущего методиста Дебесского дома ремесел, что предложили представить ее к званию «Народный мастер».
Научиться продавать
Блестящие результаты. Но позже, на встрече с жителями Дебесского района, Александр Бречалов сказал:
– Видел уникальные изделия ремесленников. Надо делать еще больше, развивать надомный труд, особенно в деревнях. Но это абсолютный, реальный рынок, надо научиться изделия продавать. В настоящее же время на центры ремесел из бюджета направляется 100 миллионов рублей! Нигде такого нет.
– Где продукцию продаете? – спросил Елену Бушмакину руководитель республики.
– В Национальном центре в Ижевске и в нашем доме ремесел. Рукотворные изделия хорошо расходятся на Гербере. В Москве же еще не готовы встретить нашу продукцию, - поделилась впечатлением Елена Александровна и высказала пожелание:
– Надо научить покупать нашу продукцию. Хотелось бы, чтобы у всех домов ремесел Удмуртии был свой портал.
И сайт сделать надо, и использовать гранты… Возможностей много. Но те суммы, которые бюджет затратил на центр ремесел, надо возмещать за счет продаж. Держать все это на бюджете неэффективно!
Руководитель республики готов помогать в продвижении изделий, изготовленных в Удмуртии. Он был возмущен, например, тем, что на железнодорожном вокзале в Ижевске торговали бог знает чем: продукции с удмуртской символикой почти не было.
– Мы такую ситуацию поменяем, - отметил Александр Бречалов. - Теперь на железнодорожном вокзале будут павильоны с изделиями наших ремесленников.
А значит, и продукция умельцев из Дебес и других селений скоро найдет своих новых покупателей.
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