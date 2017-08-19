Главная » Общество » Туесок на память,

Туесок на память,

19 августа
0

или О том, почему в Удмуртии непросто купить сувенир с национальной символикой

%d0%ba %d1%82%d1%83%d0%b5%d1%81%d0%be%d0%ba %d0%bd%d0%b0 %d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c%d0%b8 Туесок на память,

В Кезском районе есть уникальное место, где каждый человек может одновременно постоять сразу на… двух берегах реки. Здесь, в селе Кулига, выбивается из-под земли струя чистейшей воды – исток Камы. Сюда приезжают туристы, приходят паломники.

Кам и Камушка

В Перми услышала легенду. Кама-богатырь (в Перми Кама – мужское имя) мог продвигаться по местности, залитой водой. А в лето, о котором рассказывает легенда, не было солнечных дней – все время лил дождь.

Реки разлились, берега обвалились, земля стала жидкой – не пройдешь. Люди и звери спасались на высоких горах. Кама обошел окрестности и обнаружил: от размыва одна из гор рухнула и перекрыла течение рек.

Богатырь заарканил огромный камень и протащил его через запруду – как плугом, вспахал землю. Образовалось новое русло, и по нему хлынула вода. Так появилась новая река – могучая, полноводная Кама, названная по имени богатыря.

Вот как далеко уносишься в мыслях, глядя на камни и струю живительной воды.

Неподалеку, в роще, дети, сидящие на скамьях за деревянным столом, мастерят обереги – куклы Камушки, куклы-закрутки. У них нет лица в привычном понимании – с глазами, носом, ртом. Оберег считается предметом неодушевленным, не доступным для злых сил.

Облюбовали староверы

Наблюдая за тем, как из детских рук выходят Камушки, расспрашиваю Ольгу Габаеву, уроженку деревни Степаненки, что недалеко от Кулиги, о здешних обычаях, нравах.

– Староверы облюбовали эти места, - рассказывает Ольга Васильевна, - еще в XVIII веке. Церквей у старообрядцев не было, и за духовной поддержкой они ходили домой к наиболее уважаемому жителю селения. С благоговением относились к крестинам. После крещения 40 дней ребенок жил у той старушки, которая его крестила, носил ту одежду, которую она ему дала, ел-пил из строго определенной чашки.

Одежда старообрядцев – «говорящая». Женщины надевали на голову платок – он оберегал от сглаза. Замужние завязывали платок на затылке, а девушки – под щечками. На спине лямки сарафана обязательно перекрещивались – тоже защита от недобрых духов. На рубашке – воротник-стойка и всего две пуговицы – это чтобы женщина могла покормить ребенка грудью.

Когда-то старообрядцы одевались в шкуры и очень ценили людей, умеющих хорошо выделать кожу. Дедушка Ольги Васильевны по материнской линии как раз был таким мастером – духаном. «От слова «дух», - поясняет Ольга Габаева. – От нас всегда пахло выделанной кожей».

Сейчас Ольга Габаева – режиссер-постановщик, психолог (окончила Ижевское училище культуры и Глазовский педагогический институт), активная участница межрегиональных фестивалей русской старообрядческой культуры. В 2018 году в Кулиге пройдет уже пятый такой фестиваль.

Тут наш разговор прерывается: в гости к кулигинцам приехал Александр Бречалов, руководитель республики.

Просьба певуньи

Александр Владимирович постоял у истока Камы, на «двух ее берегах». С удовольствием послушал народную песню о том, как дочь ждет-зазывает в гости родного батюшку: «Мне до тебя да потеха велика».

– Здорово!, - похвалил исполнительниц песни руководитель республики и спросил, какие у них есть просьбы, пожелания.

– Пруд почистить, - сказала певунья.

– Это мы сами, - поспешил ответить один из местных руководителей. Тогда прозвучала другая просьба: дорога нужна. Пройдет дождь, и туристы не едут, отменяют заказы.

А вот это уже вопрос республиканского уровня! Двенадцать километров дороги обойдутся как минимум в 120 миллионов рублей.

– А как будет развиваться «Камский исток»?

– Вот в этой тихой зоне, где мы сейчас находимся, - пояснил Никита Ильин, ведущий методист отдела туризма Кезского районного дома культуры, - устроим кемпинг – палаточный городок.

В планах – строительство двухэтажных гостиничных домиков (сейчас есть только 6 гостиничных мест). Необходимо установить хорошую сцену, обустроить площадку для зрителей, приезжающих на фестивали.

Когда же Никита Сергеевич заговорил о строительстве часовни и назвал цифры («100 тысяч рублей на нее собрали прихожане и 880 тысяч вложил частный инвестор»), Александр Бречалов поправил:

– Это не инвестор, а спонсор. Давайте, наконец, различать эти понятия. Если я дал вам рубль, а вы мне возвратите рубль с двадцатью копейками, – это инвестиция. А в случае с часовней – спонсорство.

Руководитель республики спросил, сколько денег оставляет здесь среднестатистический турист.

– Ребенку тур обходится в 300 рублей, взрослому – в 400.

– А общий чек, вместе с сувенирами? – настаивал на более полном ответе Александр Владимирович.

– Примерно в 500 рублей.

Сам Бречалов оставил здесь гораздо большую сумму: купил туес из бересты («для мамы»), а у Егора Лузянина – керамическую вазу.

Егор Егорович стал гончаром сравнительно недавно, раньше работал кладовщиком-заправщиком, а после того, как перенес операцию, профессию поменял. Гончаров в округе не было, спросить не у кого, так технологию раздобыл в Интернете. Сам и печь сложил, и станок за зиму сделал. Поддерживая Егора Лузянина в его новом деле, Александр Бречалов посоветовал ему еще и мастер-классы для туристов проводить. В Суздале, мол, есть мастер Дымов, я к нему ездил, лепил из глины.

Роспись на спиле – только в Дебесах

А вот работы других умельцев мы увидели уже в Дебесах.

– Лежат на столах, в ваш дом просятся - с любовью представляет изделия Елена Бушмакина, директор Дебесского районного дома ремесел.

В Удмуртии 23 направления декоративно-прикладного искусства, 16 из них развиты – в Дебесском районе, больше, чем в любом другом. В приоритете ткачество, соломка, национальная одежда, национальная игрушка. Только в Дебесах выполняют роспись на спиле дерева. Посетители выставок спрашивают, как такой рисунок получился.

«Урал мастеровой» в Челябинске, «Русь мастеровая» в Чебоксарах, «Рукотворная игрушка» в Кирове – все эти фестивали, конкурсы принесли дебесцам награды. А на выставке в Новгороде члены жюри были так восхищены работами Елены Чермяниной, ведущего методиста Дебесского дома ремесел, что предложили представить ее к званию «Народный мастер».

Научиться продавать

Блестящие результаты. Но позже, на встрече с жителями Дебесского района, Александр Бречалов сказал:

– Видел уникальные изделия ремесленников. Надо делать еще больше, развивать надомный труд, особенно в деревнях. Но это абсолютный, реальный рынок, надо научиться изделия продавать. В настоящее же время на центры ремесел из бюджета направляется 100 миллионов рублей! Нигде такого нет.

– Где продукцию продаете? – спросил Елену Бушмакину руководитель республики.

– В Национальном центре в Ижевске и в нашем доме ремесел. Рукотворные изделия хорошо расходятся на Гербере. В Москве же еще не готовы встретить нашу продукцию, - поделилась впечатлением Елена Александровна и высказала пожелание:

– Надо научить покупать нашу продукцию. Хотелось бы, чтобы у всех домов ремесел Удмуртии был свой портал.

И сайт сделать надо, и использовать гранты… Возможностей много. Но те суммы, которые бюджет затратил на центр ремесел, надо возмещать за счет продаж. Держать все это на бюджете неэффективно!

Руководитель республики готов помогать в продвижении изделий, изготовленных в Удмуртии. Он был возмущен, например, тем, что на железнодорожном вокзале в Ижевске торговали бог знает чем: продукции с удмуртской символикой почти не было.

– Мы такую ситуацию поменяем, - отметил Александр Бречалов. - Теперь на железнодорожном вокзале будут павильоны с изделиями наших ремесленников.

А значит, и продукция умельцев из Дебес и других селений скоро найдет своих новых покупателей.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

В Ижевске откроют школьную аллею
19 августа
Мне сверху видно все…
19 августа
В воскресенье 20 августа под Ижевском, на территории аэродрома «Пирогово», пройдут праздничные меропр...
Бумажные препоны
19 августа
Работы по обустройству системы водоотведения на ул. Партизанской затягиваются из-за бездействия Ижевс...
На финишной прямой
19 августа
Столица Удмуртии готова к отопительному сезону на 57 процентов...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо