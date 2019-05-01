За последние восемь лет число россиян, страдающих ожирением, выросло в два раза, рассказала замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.
От избыточной массы тела страдает каждая четвёртая россиянка (26 процентов) и каждый седьмой мужчина (14 процентов). При этом если среди 20-летних проблема избыточного веса есть лишь у каждого двадцатого, то среди 30-летних - уже у каждого десятого. К 40 годам лишний вес есть у каждого третьего, а самая большая группа риска - люди 55+.
Именно в этом возрасте наблюдается замедление метаболических процессов в организме, связанное с гормональной перестройкой в организме, объясняет замгендиректора Национального медицинского центра кардиологии минздрава, профессор Нана Погосова. Снижается физическая активность, растёт потребление жирной пищи, а это прямой путь к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Но россияне далеко не самые тучные люди в мире. По данным ОЭСР, на первом месте по числу людей с диагнозом «ожирение» находятся США (38 процентов населения). И если госполитика в вопросах питания не изменится, то через 10-15 лет половина населения США будет с избыточным весом. Более 30 процентов населения страдают от ожирения в Мексике, почти столько же в Новой Зеландии. А вот самые стройные люди живут в Японии: там избыточный вес только у 3,7 процента граждан.
Рост числа полных людей в России - это не следствие низкого качества продуктов или недостатка денег на еду. «Наоборот, мы просто любим поесть, - говорит научный руководитель ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян. - Обильная еда является чем-то вроде наглядного подтверждения нашей социальной успешности. Люди со средним достатком и выше среднего едят чаще, чем необходимо, и заказывают большие порции». В то же время европейцы балуют себя в основном в выходные и по праздникам, а в будни стараются ограничивать потребление калорийной пищи. По словам Тутельяна, к здоровому образу жизни нужен комплексный подход - начиная со школы и заканчивая пропагандой здоровой пищи и активной жизни.
Самые полные люди живут в США, стройные - в Японии.
Ольга Игнатова
«Российская газета - Федеральный выпуск» № 86 (7844) https://rg.ru/2019/04/17/v-rossii-kratno-vyrosla-zabolevaemost-ozhireniem.html
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