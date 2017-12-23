Идея создания этого циркового мюзикла родилась два года назад, после успеха оригинального ижевского спектакля «Золушка». Тогда публика очень тепло приняла любимую историю, рассказанную в цирковой эстетике, с трюками и превращениями. Режиссерско‒постановочная группа, в которую входят мастера из Ижевска и Москвы, приняла решение продолжить рассказывать на цирковом манеже старые сказки на новый лад. На этот раз была выбрана сказка Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», которая у нескольких поколений россиян ассоциируется с Новым годом – по сюжету, именно в середине зимы отважная и добрая девочка по приказу злой и сварливой мачехи отправляется в заснеженный лес за подснежниками.
Драматический театр на манеже
В ижевском цирке сюжет сказки дописали, обогатили. В нем появился новый центральный персонаж – своенравная юная Королева. Это она, раскапризничавшись и отказавшись признавать, что законы природы сильнее ее королевских указов, приказала доставить ей корзину подснежников к новогоднему балу. Не смог ее отговорить от авантюры даже опытный царедворец, изворотливый Королевский Профессор. Следить за столкновением характеров главных героев – настоящее удовольствие, ведь играют их в этом спектакле звезды драматического театра и молодые театральные актеры (это решения было принципиальным для создателей спектакля). Волшебника и Придворного Профессора играет ведущий актер Русского драматического театра Михаил Солодянкин, а Настеньку – замечательная молодая актриса того же театра Александра Ложкина. Это сотрудничество творческих коллективов принесло блестящие результаты.
Опытные артисты создали выразительные, объемные образы, придумали для своих персонажей пластику, которая подчеркивает их характеры. Михаил Солодянкин говорит:
‒ Я авантюрист по натуре, мне было интересно попробовать сделать что‒то совсем новое. А цирк – это настоящий профессиональный эксперимент. Он требует особой манеры существования, более «крупных» мазков в характере героев, больше эксцентрики. Кроме того, нужно учитывать специфику манежа: если драматический артист работает только «вперед», на зрителей, которые сидят в зале перед сценой, то в цирке приходится крутиться на все 360 градусов, чтобы с каждого места в круглом амфитеатре были видна и мимика персонажа, и его жесты.
«Вылепляя» своего персонажа, я не пытался копировать персонажей известных советских фильмов‒сказок. Все детали рождались на ходу: я надел этот узкий камзол с позолотой, чулочки, плащ, посмотрел на себя в зеркале, и тут же начала складываться пластика – нога ушла в изящный полупоклон, плечи съежились (профессор же привык опасаться дурного характера Королевы), а руки начали выписывать кренделя (он все‒таки придворный человек и большой модник, и любит производить на окружающих впечатление). И интонации появились такие, каких ни у одного другого моего персонажа не было: в них природный ум под влиянием его жизни превратился в немного манерную сварливость, появились тягучие нотки превосходства, немного прикрытые иронией – Профессор ведь знает, что хотя Королева выше него по статусу, он намного умнее ее.
Талантливые и отважные
Александра Ложкина «трюкачит» в спектакле, как настоящая цирковая артистка. Вот ее Настенька улыбается серебристому месяцу, покачивающемуся в вышине, и он тут же спускается ниже, и вот она уже взлетает на нем, как на качелях (для актрисы Русского драматического театра этот трюк стал самым смелым в ее профессиональной карьере). А десятки зеркальных шаров, крутящихся в вышине с разной скоростью, создают эффект вихрящейся вьюги, заполнившей весь зрительный зал.
Королеву еще год назад нашли в Ижевске – яркая, темпераментная и безусловно талантливая актриса Александра Волкова тогда заканчивала республиканский колледж культуры. Сейчас она вернулась из Москвы, где продолжает учебу в Государственном институте культуры и искусств, чтобы отыграть этот сказочный марафон – спектакли будут продолжаться каждый день до 8 января. Она говорит:
‒ Я сразу поняла, что эта работа будет интересным актерским вызовом – кроме того, что я и не мечтала играть на манеже (это казалось чем‒то недосягаемым), моя героиня по характеру очень отличается от меня: я совсем не такая капризная, раздражительная и своенравная. Тем интереснее ежедневно примерять на себя эту маску!
Умники и умницы
Лесной народец в спектакле играют воспитанники детской цирковой студии при Государственном цирке Удмуртии. Для некоторых из них, малышей 5‒7 лет, этот спектакль стал первым выходом на широкую публику, но работают они совсем не как дебютанты, а как опытные артисты: крутят колесо, встают на мостик, кувыркаются и задают атмосферу веселой праздничной суеты.
Настоящие животные в программе тоже работают – это лошади, обезьяны, собаки и медведи. И тут спектакль снова удивляет зрителей: едва ли не впервые в ижевском цирке медведи предстают в образе настоящих интеллектуалов. Ответственна за это дрессировщица Наталья Волкова‒Симонова, наследница двух прославленных цирковых династий.
В ее номере медведи доказывают, что прекрасно разбираются в формах и размерах. Это доказывает трюк с «пятнашками» ‒ шашками разной величины, которые можно вытолкнуть с игровой доски только после многократных «рокировок», открывающих каждой фигуре выход к определенному отверстию. С этой игрой справляются далеко не все юные зрители – она требует концентрации и умения просчитать свои действия на несколько ходов вперед, ‒ а медведь лихо и уверенно передвигает фигуры, открывая им путь к нужным выходам. Ни о каких заученных действиях тут не может быть и речи: перед началом игры дрессировщица приглашает из зала двоих малышей, и они перемешивают фигуры в случайном порядке. На то, чтобы научить медведя этой игре, уходил около полугода, но после того, как большой зверь понимает, что он него требуется, задачу он каждый раз выполняет безошибочно.
Еще один трюк, заставляющий по‒новому взглянуть на косолапых гигантов – «лабиринт»: покачивая доску с запутанным переплетением лабиринта, медведь проводит шарик из одного его угла в противоположный, безошибочно находя верный путь. Придумал номер с шашками и лабиринтом дедушка дрессировщицы, знаменитый дрессировщик, заслуженный артист России Михаил Терентьевич Симонов, который решил доказать, что медведи – настоящие умницы. Его косолапые артисты, кстати, снимались в фильмах‒сказках Александра Роу – в том числе в фильме «Морозко», сюжетные линии откуда использованы в спектакле «Двенадцать месяцев» (имя Настеньки, например, взято именно оттуда, в оригинальной сказке Маршака добрая падчерица безымянна).
Сейчас внучка дрессировщика работает с очередным поколением умных четвероногих артистов:
‒ Этим трюкам можно научить только взрослых животных, ‒ уже знающих, что такое дисциплина. Научившихся соображать. Хотите закулисный секрет? Чтобы привлечь внимание нашего медведя Жоры к мячику в лабиринте, мы сделали репетиционную копию с оргстеклом, под который клали яблоко‒ранетку. И Жора крутил лабиринт, выкатывая наружу яблоко, которое потом съедал. Когда он понял задачу, яблоко мы заменили на шарик. Сейчас Жоре 12 лет (30 с небольшим по человеческим меркам), он – мужчина в самом расцвете сил, и номер он отрабатывает легко и с азартом.
Еще один запоминающийся трюк в исполнении медведей – танец твист. Медведица Яна ритмично поводит пушистой спиной, ловко пританцовывая на месте, и вся ее округлая фигура движется в такт. Наталья Волкова‒Симонова рассказывает:
‒ Самцы и самки двигаются совершенно по‒разному. «Мальчики» покачиваются на месте с неподвижными плечами, суровые такие, ‒ а «девочки» кокетничают, крутят пушистыми попами, и вся спина и плечи двигаются мягкими волнами. Идею танца мой сын подсмотрел на улице, когда увидел мальчика, самозабвенно танцующего что‒то вроде твиста. «Неужели наши медведи так не станцуют!», ‒ решили мы. И они справились.
Это успех!
Зрители встречают аплодисментами не только появление Декабря‒Деда Мороза, но каждый номер этого неординарного спектакля. Продюсер Алексей Авраменко считает, что команда шоу выдержала главный экзамен:
‒ Ижевская публика – очень избалованная и требовательная, здесь благодаря десятилетию Международного циркового фестиваля выступили почти все звезды мировой величины, победители главных конкурсов планеты включая фестиваль в Монте‒Карло, и они задали планку современного цирка для публики. Мы понимали, что спектакль более слабый, чем фестивальные программы, ижевскому зрителю в новогодние каникулы предлагать нельзя. И, кажется, у нас получилось! Уникальность спектакля еще и в том, что больше он никогда не повторится – после новогодних каникул «Двенадцать месяцев» навсегда уйдут в историю, поэтому нужно успеть увидеть это шоу.
Для циркового мюзикла «Двенадцать месяцев» было сшито более сотни оригинальных костюмов (их эскизы создала ижевская художница Наталья Копысова), написаны раскрывающие характеры персонажей песни (их авторами стали ижевчане Алексей Авраменко и Андрей Быстрицкий, два года назад уже писавший песни к спектаклю «Золушка»). На манеж выходят более 150 артистов, в числе которых и юные воспитанники ижевской детской цирковой студии, и опытные артисты Московского цирка на Цветном бульваре им. Юрия Никулина и компании «Росгосцирк».
Фото: Диана Кадырова
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