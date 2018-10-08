Ижевск – город цирковой, видевший и в гастролирующих шоу, и на международном фестивале циркового искусства выдающиеся номера в исполнении мастеров в большинстве жанров. И всё же новая программа, которая работает сейчас на нашем манеже, способна ошеломить, поставить новую планку представлений о том, что же такое – цирк XXI века. Продюсерская группа «Касеев.Арт» представляет шоу, в котором вдохновляет и удивляет каждый номер в исполнении первоклассных артистов из России, Франции, США, Румынии и Кении.
Ижевску повезло: как говорит художественный руководитель программы Ренат Касеев, шоу смело можно было бы назвать «Токио — Ижевск». Благодаря поддержке компании «Росгосцирк» нам удалось залучить на гастроли программу, которая совсем недавно с невероятным успехом выступала в Японии – в стране, где со времён самураев ценят доведение профессионализма до совершенства. Здесь и вправду безукоризненно выполнено всё. Если на манеж между номерами и прямо внутри них, как часть сюжета аттракциона, выходит балет, то он исполняет авторскую хореографию, созданную мастером классического и эстрадного танца Ниной Севериной, сам балет состоит из прошедших огромный кастинг исполнительниц из разных стран мира (в том числе из Кении), а разработанные специально для этой программы костюмы поражают воображение (в финале, например, девушки появятся в карнавальных по духу, ослепительно—красивых платьях, напоминающих не то экзотические цветы, не то оперение райских птиц).
Искусство окрыляет
Визуальный ряд продуман до мелочей не только в балетных номерах. Открывающий шоу номер канатоходцев Красновых задаёт тон всему цирковому спектаклю. На тонком канате появляются легконогие люди—птицы: их костюмы покрыты сотнями трепещущих в воздухе текстильных перьев, а рукава разворачиваются огромными крыльями. На канате они творят что—то совершенно невообразимое: свободно и уверенно ходят по нему, держа на плечах двоих девушек—птиц, кувыркаются и прыгают сальто. Зал неистовствует в овациях, когда «нижний» артист садится на середине каната на шпагат, а его партнёрша, стоя на руках на его плечах, выполняет эффектные фигуры эквилибра. Кульминацией номера становится появление на канате огромного зеркального шара. Вот шар оказывается на середине растянутого над манежем на высоте нескольких этажей каната. Артист балансирует на шаре, легко переступая ногами. На его плечах раскрывает руки—крылья девушка—птица. Гаснет свет, и зал издаёт возглас восторга от силы момента: тысячи бликов от шара, как звёзды в ночном небе, создают иллюзию бескрайней Вселенной, и в этой бесконечной красоте двигаются изысканные, смелые, прекрасные создания. Номер становится гимном свободы, отваги и красоты и даёт представление о том, как актёрский труд становится великим искусством.
Калейдоскоп стилей и жанров
В этой программе нет ни одного «лишнего» номера, при этом у каждого – свой стиль, своя интонация. Эквилибрист Дмитрий Васильев работает в эстетике Америки 1920—х годов – эпохи джазового шика, упоения энергией нового времени. В самом жанре эквилибра, казалось бы, ничего нового сделать невозможно: есть набор стоек и балансов, который используют большинство артистов, но Дмитрий комбинирует их так интересно и выполняет каждую фигуру настолько эстетически безупречно, что от его работы невозможно оторвать глаз.
Нина Северина не только балетмейстер программы, но и артистка жанров «иллюзия» и «трансформация»: за считанные секунды платья на ней буквально превращаются одно в другое. На манеже этот жанр не редок, но именно Северина придумала совместить его с иллюзией, и вместе в новым нарядом в её руках распускаются пышные букеты, и в руках её партнёра буквально из воздуха появляется (а потом также в никуда исчезает) бутылка шампанского. Артистка признаётся, что и в жизни любит наряжаться и менять образы, но цирковая гастрольная жизнь и рабочая дисциплина приучили её делать это очень быстро.
Воздушные гимнасты «Герои» под руководством Станислава Богданова задают новый стандарт своего жанра: амплитуда движения, сложность прыжков и безошибочность их исполнения кажутся почти нечеловеческими. Станислав смеётся: всё дело в бесконечных репетициях и чувстве команды, взаимном доверии и ответственности друг за друга, которых удалось достичь участникам номера. У артистов несколько комплектов костюмов, и если зрителям повезёт оказаться на представлении, где они выступают в обычных джинсах, то перед ними предстанут настоящие герои нашего времени, — «обычные» современники, на которых хочется стать похожим. Есть в программе и жонглёры, работающие в эстетике шотландского фэнтези, и акробатическая группа из Кении «Кения—бойз», участники которой вполне оправданно используют в своём выступлении этнические мотивы. Артисты из Африки «берут» зал удивительным зарядом позитива – они как будто смеются каждой клеточкой тел, оставляя ощущение, что работа для них – чистая радость.
Правила доверия
Гвоздём каждой программы отечественного цирка остаются номера с животными, и здесь шоу от «Касеев.Арт» есть чем удивить. Сам Ренат Касеев работает с медведями. Бурые мишки в его аттракционе выступают, как самостоятельные артисты: выполняют гимнастические трюки на перекладине, катаются на самокатах, танцуют и даже стоят в воротах. У Касеева при этом в руках – только кусочки сахара. Дрессировщик рассказывает:
— Этим медведям не нужна палка. Они попадают к нам в возрасте трёх месяцев, мы выкармливаем их из бутылочки, потом жуём им яблоко, чтобы подкормить этой кашицей. В этом возрасте они открыты, как все дети, и в ответ на твои заботу и тепло искренне любят тебя. Дальше главное – не обмануть это доверие, сохранить эту эмоциональную связь. Может быть, со стороны это покажется преувеличением, но для нас они – как члены семьи. Если животное забросить, оно отдалится, но ведь с людьми так же: если мы перестанем вкладываться в отношения, из них уйдут сердечность, доверие, исчезнет лёгкая и естественная эмоция. Мы каждый день начинаем с того, что идём к медведям – кормим их, разговариваем, проводим репетицию.
В основном в труппе медведицы, но есть и несколько медведей—самцов. Самому старшему из них, Филимону, 33 года – по человеческим меркам это уже очень почтенный возраст, лет 100, а то и 120. В природе медведи до такого возраста практически не доживают (максимальная продолжительность жизни медведя в природе – 17 лет) из—за беспощадности естественного отбора: болезни, голод, схватки с молодыми животными за территорию убивают стареющих зверей довольно быстро.
Младшему медведю, работающему в номере, три месяца. Размером он со среднюю собаку, и уже выходит на манеж во впечатляющей и трогательной сцене. Дрессировщик приглашает из зала двух детей (мальчики неожиданно стесняются, а девочки сами тянут руки, чтобы выбрал именно их) и просит их станцевать несложный танец. Почти сразу к детям присоединяется медвежонок, уверенно танцующий, стоя на задних лапах.
— Ни малейшей опасности в этом нет. Медвежонок точно не причинит вреда детям, потому что люди для него – друзья. К нему с детства относились с большой любовью, и он любит находиться среди людей. Дети, надо сказать, тоже настоящие молодцы: в нашей практике не было ни одного раза, чтобы они испугались приближающегося медвежонка. Они ещё живут в мире добрых сказок, где животные – друзья героев—людей. (Впрочем, родителям в самом деле не о чем беспокоиться: рядом с медвежонком находятся и дрессировщик, и его помощник – Прим. авт.).
От зеброида до гиены
В аттракционе с экзотическими животными ижевскую публику ждёт сюрприз. Шесть лет назад в шоу дрессировщика Сергея Нестерова на нашем манеже выступал юный Занзибар – животное редчайшего вида, зеброид, «дитя любви» цирковых зебры и жеребца (в природе такое межвидовое скрещивание обычно потомства не даёт). И вот семилетний красавец Занзибар вернулся в наш город и лихо отбивает в зал мячи точными ударами задних ног – полосатых, доставшихся в наследство от мамы—зебры. Кроме него, в программе работают верблюды, ламы, собаки, крокодил, кайманы и даже полосатая гиена по имени Верный – юркий и умный, как собака (в цирк гиены попадают очень редко, поскольку стоит трёхмесячный щенок полмиллиона рублей). Возглавляющий сегодня аттракцион Виктор Шустов объясняет, что дрессировать животных разных видов – это особый творческий вызов:
— Животные даже внутри одного вида настолько же разные, насколько отличаются друг от друга люди. Двух одинаковых просто не бывает. А между животными разных видов различий ещё больше. Тут не только характеры разные, но и темп жизни, и реакции. И всё же я уверен: с каждым животным можно найти общий язык. Мы работаем с открытыми руками: человеческая рука ассоциируется у животных с угощением и лаской. Там или кусочек сахара, или морковки, или сосиски (для гиены, которая, как многие дети, куску говядины предпочитают сосиски и сардельки). А ещё рука гладит, чешет за ухом. Это доверие между животными и человеком безошибочно видно из зала. А сейчас мы репетируем с молодой пумой, и надеемся, что впервые она выйдет на манеж именно в Ижевске.
Фото Сергей РОГОЗИН
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