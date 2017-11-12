Впервые на манеже Государственного цирка Удмуртии работают представители третьего и четвертого поколения знаменитой цирковой династии Шатировых – артисты, владеющие большинством цирковых жанров, создавшие уникальные номера и каждой своей программой подтверждающие высочайший уровень отечественного цирка. В Ижевске Шатировы представляют программу «Цезарь».
Классика жанра
Во главе масштабного почти трехчасового (!) шоу стоят братья-близнецы Аркадий и Александр Шатировы, представители третьего поколения славной цирковой династии.
Собственную программу они создали еще в 1995 году, но до сих пор колесили по миру, собирая награды международных фестивалей и аплодисменты зрителей, не заезжая в Ижевск. И вот – у нашей публики появилась первая возможность оценить мастерство превосходных российских артистов, которые сами владеют многими цирковыми жанрами и собрали сильный творческий коллектив – молодежный, азартный, увлеченный.
Здесь доводят до совершенства жанры, без которых цирк немыслим – воздушный полет, конная дрессура, клоунада, работа с хищниками, акробатика. В каждом номере братьев Шатировых артисты не «отрабатывают трюки», а создают запоминающиеся, драматургически проработанные образы.
Поэзия на манеже
Облаченные в изысканные белоснежные костюмы Владимир и Сабрина Шатировы и их белая лошадь замирают в эффектных скульптурных позах. Под звучащие стихи Пушкина «Я помню чудное мгновенье» это элегантное трио создает серию запоминающихся романтических сюжетов о встречах, любви и расставаниях: гаснет свет, артисты мгновенно принимают нужные позы, замирают и появляются в луче прожектора застывшей аллегорией того или иного этапа взаимоотношений мужчины и женщины. Александр Шатиров говорит: «Мы сами любим поэзию, стихи Пушкина – часть нашей общей культуры, всегда вызывающие отклик. И мы решили совместить номер в оригинальном жанре с поэзией. Когда увидели, что зрители приняли новую форму, дополнили стихами и другие наши номера».
В романтическом аттракционе в восточном стиле, например, где участвуют гигантские семиметровые кольчатые питоны и крокодил, а вокруг дрессировщика танцуют красавицы в шальварах, Александр читает в радиомикрофон стихи о тайнах Востока, - цирковая программа наполняется новыми, неожиданными интонациями.
Повторить невозможно
Сабрина и Владимир, дети Александра Шатирова, не только представители уже четвертого поколения династии, но и уникальные артисты, в арсенале которых едва ли не все цирковые жанры от дрессуры до акробатики. Они участвуют и в уникальном номере с раскладной вольно стоящей лестницей, повторить который не смогли даже артисты знаменитой труппы «Дю Солей». Мужчина со стоящей на его плечах девушкой поднимается и спускается по тонким перекладинам лестницы, которая подвешена в воздухе и постоянно меняет угол наклона, складывается и разворачивается, как будто перетекая из одной плоскости в другую. Сабрина, кроме того, освоила каскадерскую профессию и бесстрашно кружит на мотоцикле внутри металлической сферы.
Воздушный полет выполняют стиляги, влюбленные в буги-вуги и твист: ритмичная мажорная музыка замолкает лишь на время «смертельного номера», когда бесстрашная Мария Ерёмина под испуганный вздох зала срывается вниз из-под самого купола, с высоты 20 метров – и благополучно приземляется на сетку. Александр Шатиров горд за своих артистов:
– Девушки, работающие в нашем воздушном полете, – выдающиеся акробаты. Ирина Голубь и Мария Еремина завоевали призы многочисленных цирковых фестивалей и занесены в Книгу рекордов Гиннесса как исполнительницы уникальных трюков, которые выполняются на грани человеческих возможностей.
Эксцентрик Антонио, покинувший родную Италию ради возможности поработать с командой Шатировых, разыгрывает с залом эмоциональные, шумные репризы – он превращается то во взбалмошного дирижера («Иль Маэстро!» - кричат ему с восторгом дети), то в пиццайоло с большой, дымящейся печью, яйца для свежей пиццы которому несет живая курица-пеструшка.
Символ программы
Сам Александр Шатиров выходит на манеж с огромным львом Цезарем на поводке, и тот выполняет все трюки с точностью и спокойствием, каких можно ожидать разве что от верного пса. Вот гордый лев с роскошной гривой неспешно перешагивает через дрессировщика, становится над ним в картинной позе, а человек… начинает играть с его хвостом. Сила и самоирония сочетаются в работе Цезаря и Александра Шатирова в равных пропорциях. Не случайно вся программа названа именем льва: по словам артиста, хищные кошки с такими способностями и готовностью к взаимодействию с человеком рождаются исключительно редко:
– В мировом цирке таких животных – единицы. Для появления подобного «артиста» должен совпасть врожденный темперамент самого животного – спокойный, миролюбивый, дружелюбный, - и терпение и тактичность дрессировщика, который сможет подтвердить, что человек не только вожак, но и друг, создать атмосферу, в которой зверь сможет довериться человеку. Наш Цезарь – самый ручной лев на свете. На его номере мы поднимаем гибкую прозрачную сетку, но это только для того, чтобы зрители не загладили его до смерти. Ему уже 20 лет, и 19 из них он работает на манеже, он не просто опытный артист, а уже давно полноценный соавтор номера. Благодаря его характеру и дружелюбию мы можем демонстрировать трюки на доверие, показывать зрителям, что дрессура может перетекать в настоящую дружбу между животным и человеком.
Экстрим-шоу
Еще одной кульминацией программы становится номер «мотосфера»: в шаре диаметром 5 метров каскадеры-мотоциклисты, окутанные бензиновыми выхлопами, под рев моторов накручивают немыслимые круги и мертвые петли (очередной рекорд программы, выполненный Дмитрием Белокопытовым - 25 мертвых петель без остановки!). Причем на равных кружат по орбитам и мужчины, и девушки (Сабрина Шакирова и Елена Полысаева). Скорость, адреналин и запах горячего металла «заводят» и детей, и родителей. Александр Шатиров подчеркивает:
– Мотосфера на самом деле опасный номер, буквально экстрим-шоу. Цирк – вообще искусство, связанное с ежедневным риском, об этом знают и канатоходцы, и воздушные гимнасты, и дрессировщики хищников. Но для каскадеров-мотоциклистов, которые несутся на огромной скорости внутри замкнутого шара, риск усугубляется тем, что не все зависит от их мастерства, безупречной работы вестибулярного аппарата, выдержки, умения точно рассчитать дистанцию (а когда в сфере разгоняются трое мотоциклистов, дистанция между ними может сокращаться до 25 сантиметров!), но и от исправности и сбалансированности мотоцикла. А техника, как известно, иногда дает сбой. Поэтому зрители, приходя на каждое наше представление, наблюдают за невероятно рискованными трюками.
Главный в программе - зритель
Рассказывая о своей работе, братья-близнецы Александр и Аркадий Шатировы буквально заканчивают друг за другом предложения – по всем принципиальным вопросам, касающимся создания программы и циркового мастерства, они согласны.
– Есть ли в цирке что-то, чего вы не умеете?
– Ну, конечно, - цирк ведь неисчерпаем. Но без ложной скромности можем сказать, что умеем мы многое. Когда больше 20 лет назад мы создали собственную программу, то из 12 номеров сами работали в десяти (исключения составили балет и клоунада). Акробатика, гимнастика, эквилибр, жонглирование, лошади, дрессура крупных обезьян и хищных кошек - все нам знакомо, поскольку мы, дети цирковых артистов, выросли буквально в опилках и с детства с увлечением хватались за все новое. А так как наши родители и бабушка с дедушкой работали в лучших коллективах советского цирка, мы имели уникальную возможность постигать секреты всех цирковых жанров не в училище, а непосредственно на манеже и за кулисами, учиться у самых выдающихся мастеров.
– Сейчас есть программы, которые ставят своей миссией привлечь в цирк как можно больше молодежи, а есть те, кто рассчитывает, в первую очередь, на бабушек и мам с маленькими детьми. Как вы представляете себе своего зрителя?
– Мы создавали спектакль, который был бы интересен людям всех возрастов, разных вкусов. Кажется, у нас получилось. Дети увлеченно наблюдают за клоунами и за животными, мамы с особенным вниманием следят за работой атлетичных акробатов, папы с удовольствием смотрят номера с участием гимнасток и танцовщиц нашего балета, бабушкам нравится эстетика классического цирка - мы на каждом представлении убеждаемся, что в каждом номере зрители находят что-то интересное для себя.
– Вы близнецы, а означает ли это творческое равноправие при разработке номеров?
– В творчестве мы на равных. А «начальник» у нас один – наш зритель. Если он ставит виртуальный штампик «одобрено», то есть смеется, аплодирует, поддерживает происходящее на манеже, мы продолжаем двигаться в этом направлении. Если нам вдруг начинает казаться, что зритель заскучал на каком-то номере, мы бросаемся его переделывать.
– Ижевск ждал вас долго. Довольны ли вы встречей?
– Публика здесь замечательная. Зал, правда, немного нестандартный, но мы подогнали все наше оборудование так, чтобы показать каждый номер во всей его полноте. К внушительному световому оборудованию ижевского цирка добавили собственные установки, чтобы море огней создавало ощущение праздника. Будем создавать его до 3 декабря.
Династия Шатировых началась в 1920-х годах, когда цирковой радиотехник Юрий, умеющий рассмешить всех за кулисами так, что от него неизменно отшучивались «тебе бы в цирке работать!», наконец в самом деле сменил спецовку на яркий костюм клоуна и вышел на манеж. Его дочь Тамара стала воздушной гимнасткой, наездницей, а позднее, после полученной травмы - дрессировщицей. Отец Александра и Аркадия был акробатом. Близнецы вышли на манеж в 14 лет в номере с обезьянами-гамадрилами (одними из самых опасных приматов, в природе не боящихся вступать в схватки со львами и леопардами), а в 25 лет создали собственную программу.
Фото Диана КАДЫРОВА
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