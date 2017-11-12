Глазовский «Парафраз» завоевал Гран-при «Театрального АтомГрада» Фестиваль театров городов присутствия «Росатома» проходил в Димитровграде с 4 по 10 ноября...

С гастролями в Ижевск едет труппа самого крупного драматического театра России Гастроли пройдут с 8 по 12 ноября...

Алые паруса против серой толпы В Ижевске появился спектакль о том, как важно воплотить собственную судьбу...