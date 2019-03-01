Главная » Общество » Цифровое вещание – в деревенский дом. Какую помощь могут получить граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации при подключении к «цифре»

Цифровое вещание – в деревенский дом. Какую помощь могут получить граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации при подключении к «цифре»

28 февраля
0

С 2019 года в России осуществляется полномасштабный запуск цифрового эфирного наземного вещания, аналоговое вещание прекращается. В нашей республике вне зоны охвата цифровым вещанием окажутся 70 населённых пунктов в 15 муниципальных образованиях. Это деревни и некоторые сёла. Всего более 5 тысяч дворов, или свыше 10 тысяч жителей.

Screenshot 5 Цифровое вещание – в деревенский дом. Какую помощь могут получить граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации при подключении к «цифре»

Для того, чтобы смотреть цифровое телевидение, жители этих населённых пунктов уже сейчас приобретают комплекты оборудования для приёма телевизионного спутникового вещания.

25 февраля 2019 года Правительство УР приняло постановление № 62, которое предусматривает государственную социальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые проживают в вышеуказанных 70 населённых пунктах. Более подробно об этом мы попросили рассказать Оксану ИУТИНУ, начальника управления мер социальной поддержки Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

– Что входит в комплект оборудования, стоимость которого компенсируется?

– Параболическая антенна, конвертер, ресивер.

– Кому конкретно выплачивается компенсация и в каком размере?

– В размере до 4,5 тысячи рублей. Компенсация предоставляется семьям, среднедушевой доход в которых ниже полуторного размера прожиточного минимума, то есть несколько ниже 14 тысяч рублей.

– Какие документы необходимо представить?

– Паспорт, заявление по форме, установленной Министерством соцполитики УР, документы, подтверждающие расходы на приобретение комплекта оборудования (чеки, счета, договор на установку). Обращаю ваше внимание на то, что за компенсацией можно обратиться до 1 декабря 2019 года. При этом документы, подтверждающие расходы, должны быть датированы 2019 годом (начиная с 1 января).

В заявлении необходимо указать состав семьи. Доходы берутся за три последних календарных месяца. Работающие люди приносят соответствующую справку. Людям, получающим пенсии и пособия, справку о доходах приносить не надо: эта информация у нас имеется.

Территориальные органы социальной защиты начнут приём заявлений в марте, после официального опубликования постановления Правительства УР.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Без талончика и очереди. 20 февраля в Ижевске, Можге, Сарапуле и Глазове прошёл День открытых дверей, посвящённый вопросам инвалидности
28 февраля
**Девятый год в Главном бюро медико– социальной экспертизы по Удмуртской Республике и его подразделен...
Александр Бречалов встретился с активом и жителями Киясовского района
28 февраля
**Глава муниципального образования отчитался о выполнении поручений по итогам прошлого визита. Минист...
Транспорт. «Тролза» вышла на дороги Ижевска
28 февраля
**Тестовая эксплуатация троллейбуса с увеличенным автономным ходом «Тролза» началась в Ижевске. Такую...
Город в снежном плену. В столице Удмуртии введён режим повышенной готовности в связи с аномальными снегопадами
28 февраля
**С начала зимы в столице Удмуртии выпало 25 миллионов кубических метров снега, это на пять миллионов...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо