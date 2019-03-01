Для того, чтобы смотреть цифровое телевидение, жители этих населённых пунктов уже сейчас приобретают комплекты оборудования для приёма телевизионного спутникового вещания.
25 февраля 2019 года Правительство УР приняло постановление № 62, которое предусматривает государственную социальную помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые проживают в вышеуказанных 70 населённых пунктах. Более подробно об этом мы попросили рассказать Оксану ИУТИНУ, начальника управления мер социальной поддержки Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.
– Что входит в комплект оборудования, стоимость которого компенсируется?
– Параболическая антенна, конвертер, ресивер.
– Кому конкретно выплачивается компенсация и в каком размере?
– В размере до 4,5 тысячи рублей. Компенсация предоставляется семьям, среднедушевой доход в которых ниже полуторного размера прожиточного минимума, то есть несколько ниже 14 тысяч рублей.
– Какие документы необходимо представить?
– Паспорт, заявление по форме, установленной Министерством соцполитики УР, документы, подтверждающие расходы на приобретение комплекта оборудования (чеки, счета, договор на установку). Обращаю ваше внимание на то, что за компенсацией можно обратиться до 1 декабря 2019 года. При этом документы, подтверждающие расходы, должны быть датированы 2019 годом (начиная с 1 января).
В заявлении необходимо указать состав семьи. Доходы берутся за три последних календарных месяца. Работающие люди приносят соответствующую справку. Людям, получающим пенсии и пособия, справку о доходах приносить не надо: эта информация у нас имеется.
Территориальные органы социальной защиты начнут приём заявлений в марте, после официального опубликования постановления Правительства УР.
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