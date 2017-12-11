В рамках проекта будет создано собственное решение – «Цифровой регион». Оно представляет собой единое информационное пространство региона, которое объединяет все министерства и ведомства, информационные системы разных уровней, а также включает электронный документооборот, защищенную конференц-связь, возможность аналитики соцсетей. Руководитель региона сможет отслеживать состояние социально-экономических и общественно-политических процессов в субъекте, управлять рисками и проблемами.
«Главная причина нашего желания сотрудничать с «МегаФоном» – необходимость цифровизации республики, – сказал Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики. - Вторая причина очень прагматична. Я объехал все районы, и в топ-5 вопросов стабильно входит тема качества мобильной связи. С одной стороны, уже давно установлены требования онлайн-работы, начиная от заполнения школьных дневников до функционирования объектов медицины, проведения диагностики. С другой - работать в таком режиме не позволяют технические условия. Запрос на услуги связи в обществе очень высокий. И точек соприкосновения с «МегаФоном» у нас много. Есть все перспективы для расширения сотрудничества».
Заинтересованность в социальных программах по обеспечению цифровыми услугами всех слоев населения республики «МегаФон» уже подтвердил, реализовав первый этап проекта – «Сельсовет». Свыше 10 000 жителей Удмуртии, проживающих в небольших поселках и селах получили в этом году доступ ко всему спектру цифровых услуг «МегаФона». При поддержке Правительства всего за 150 дней «МегаФон» развернул цифровую инфраструктуру в труднодоступных и малонаселенных пунктах региона, численность которых не превышает 800 человек: Чекан, Андрейшур, Старые Быги, Бараны, Архангельское, Пазял, Шадрино, Люк, Замостные, Старые и Новые Какси.
«В нашей деревне долгое время вообще не было связи. «МегаФон» для нас – единственный оператор. Чтобы мы могли позвонить в скорую или, элементарно, связаться с родными – специалисты сначала нашли временное решение, усилив сигнал с удаленной базовой станции. Теперь же у нас есть свой объект связи, а большинство жителей Какси пользуются социальными сетями, читают новости в интернете. Мы искренне благодарны оператору за проделанную работу», — говорит Андрей Уваров, заместитель председателя сельского Совета депутатов муниципального образования «Старокаксинское».
«МегаФон» участвует в строительстве цифрового будущего России. Мы видим большой потенциал Удмуртии в этом направлении. Уже более 90% населения Удмуртии доступна надежная инфраструктура «МегаФона». По объему трафика именно этот регион – самый развитый среди своих соседей. Соглашение с Правительством поможет развивать цифровые услуги и главное – внедрять новые технологии во благо развития региона», — отметил Сергей Буланча, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам компании «МегаФон».
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