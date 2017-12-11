Скорость и надежность. Третий железнодорожный съезд определил перспективы отрасли Более трех тысяч железнодорожников собрались в конце ноября в Москве. Железная дорога, как «государст...

Высшая категория надежности. ООО «Можгасыр» в очередной раз доказало свое превосходство Продукцию ООО «Можгасыр» хорошо знают в Удмуртии и за ее пределами. Производя продукцию уже больше 80...

Заработали на «добавку». Удмуртии пообещали дополнительные средства на ремонт дорог В последних числах октября в Удмуртии был сдан последний дорожный объект, отремонтированный в рамках ...