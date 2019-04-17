6 апреля в Государственном зоологическом парке Удмуртии высадили аллею, посвящённую переходу на цифровое вещание. Телеаллея состоит из 20 деревьев – по числу бесплатных телеканалов во II мультиплексе. Каждому дереву присвоили название одного из каналов.
В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов, директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Удмуртский республиканский радиотелевизионный передающий центр» Дмитрий Добродеев, руководители телеканалов, известные артисты, спортсмены, а также «цифровые волонтёры», помогающие жителям республики в настройке оборудования для приёма цифрового вещания.
Премьер-министр подчеркнул, что задача республиканских властей и специалистов сегодня – подготовить жителей региона к переходу на цифровое вещание, чтобы через неделю люди не оказались без важнейшего источника информации. Министерство информатизации и связи республики, Ростелеком, другие организации эту работу ведут уже не первый месяц.
– Я благодарю всех участников сегодняшней акции. Уверен, Телеаллея станет примечательным местом отдыха. И пускай эти деревья растут хорошо и радуют посетителей зоопарка, всех жителей республики и гостей столицы Удмуртии, – сказал председатель правительства.
Затем Ярослав Семёнов вместе с Ариной Петровой, полуфиналисткой телевизионного проекта Первого Канала «Голос. Дети», высадили дерево Первого Канала и установили именную табличку с его названием.
От первого лица
– Мир вокруг нас меняется, – сказал Ярослав Семёнов, Председатель Правительства Удмуртской Республики. – Меняется и телевидение. Десятки и даже сотни каналов – на любой вкус – теперь привычное явление. Уже через 9 дней на территории 20 субъектов Российской Федерации, в том числе и Удмуртской Республики, прекратится аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов. Главное преимущество цифрового эфирного телевидения – высокое качество изображения и звука, многоканальность, простота настройки приёмного оборудования, отсутствие абонентской платы. Федеральные организаторы перехода на новый формат вышли по этому случаю с инициативой создать в регионах памятные аллеи. Мы с удовольствием поддержали это предложение.
Справка «УП»
Отключение аналогового вещания проходит в три этапа и завершится 3 июня 2019 года.
15 апреля аналоговое телевидение отключат в 20 регионах: в Москве, Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской, Сахалинской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, Ставрополье, Удмуртии, Чувашии и Ямало-Ненецком автономном округе. Мультиплекс – комплект каналов цифрового телерадиовещания, которые передаются на одной частоте. В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». Второй мультиплекс включает каналы «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ», а также «Радио России», радио «Маяк» и «Вести ФM».
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