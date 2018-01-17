21 января в Удмуртии отметят Всероссийский День снега - 2018 С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрастающего ...

Точка отсчёта: 1 января. Какие изменения в законодательстве Российской Федерации вступят в силу с начала 2018 года Традиционно 1 января это и точка отсчёта для действия законодательных новелл. Нововведения-2018 н...

Глава Сарапула открыл прием предложений по развитию центра города Первая в этом году пресс-конференция Александра Ессена, которая пройдет 23 января, будет посвящена од...