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Церемония награждения победителей конкурса совместного творчества детей и их родителей «Новогодний карнавал»

16 января
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В дошкольных образовательных учреждениях города Ижевске в рамках проведения Городского фестиваля детского творчества воспитанников дошкольных учреждений «Зимняя сказка» в течение декабря 2017 года проходил конкурс совместного творчества детей и их родителей «Новогодний карнавал».

0 mediagal 87626 1 Церемония награждения победителей конкурса совместного творчества детей и их родителей «Новогодний карнавал»

12 января 2018 года в информационно-методическом центре «Альтернатива» состоялась церемонии награждения победителей конкурса.

Организаторами конкурса являются Управление дошкольного образования и воспитания Администрации Ижевска, информационно-методический центр «Альтернатива».

Конкурс проходил при поддержке медиа группы «КОМОС-МЕДИА» (LOVE RADIO 97,8 в Ижевске) информационного агентства «Сусанин» и еженедельника «АиФ в Удмуртии».

В конкурсе приняли участие более 1000 малышей из 161 дошкольного учреждения, их родители и воспитатели. Для участия в конкурсе родителям необходимо было принести в детский сад на флеш-карте фотографию своего ребенка в новогоднем костюме.

С 1 по 8 января 2018 года на сайте «Сусанин» было организовано открытое онлайн- голосование. Жители города Ижевска смогли определить достойных победителей.

На торжественном мероприятии награды получили 12 победителей, которых определило главное жюри конкурса, а также 12 победителей онлайн- голосования. Также был вручен приз «Симпатии партнеров». В церемонии награждения принимали участие заместитель начальника Управления дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска Наталья Леонидовна Шевякова, директор информационно-методического центра «Альтернатива» Инна Юрьевна Абидина, генеральный партнёр конкурса – сеть супермаркетов вкусной еды «SPAR», партнёр конкурса в номинации «Команда Деда Мороза» - газета «Удмуртская Правда»,партнёр конкурса в номинации «В гостях у сказки» - информационное агентство «Сусанин», партнёр конкурса в номинации «Символ года» - мебельная фабрика «Арбат», партнёр конкурса в номинации «Новогодний серпантин» - государственная аптечная сеть «Госаптека» ГУП УР Аптеки Удмуртии.

В зале царила праздничная атмосфера, дети и родители смогли принять участие в развлекательной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Все финалисты конкурса получили много подарков от спонсоров конкурса.

Материал пресс-службы администрации г. Ижевска. www.izh.ru

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