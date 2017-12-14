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Цепочка от студента. В Ижевске задержан наркодилер за покушение сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере

14 декабря
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За 10 месяцев 2017 года только отделом по контролю над оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Ижевску выявлено 81 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. 52 из них относятся к категории тяжких и особо тяжких. 20 преступлений связаны с незаконным сбытом наркотических средств. Оперативниками изъято около килограмма синтетических наркотических средств и наркотиков растительного происхождения. К уголовной ответственности привлечено 72 человека, причастных к незаконному обороту наркотиков. И еще один факт статистики: за десять месяцев отделами полиции по Ижевску зарегистрировано более полутора тысяч преступлений этой направленности. Более тысячи из них, а конкретно 1070, связаны со сбытом наркотиков.

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Тот факт, что 28 ноября сотрудниками отдела по обороту наркотиков Управления внутренних дел по городу Ижевску задержан 18-летний студент одного из наших вузов, у которого изъято более 500 граммов наркотических средств, предназначенных для реализации в столице Удмуртии, говорит лишь о том, что это какая-то промежуточная вершина управления продажей наркотиков. В граммах объемы наркотика кажутся мизерными, но если говорить о тех объемах, которые были изъяты у студента, это более 2500 доз потребления. Можно предположить, что часть доз могла попасть людям, которые до этого не употребляли наркотиков, но стали бы зависимыми после первого их приобретения.

Вероятно, студент не особенно задумывался о том, какую опасность несет его занятие, – подумаешь, предлагал дозы тем, кто в них нуждается, получал вознаграждение за свою услугу. Но в 18 лет человек уже обязан осознавать, куда его может привести легкий способ заработать деньги. В настоящее время молодой человек помещен в изолятор № 1 города Ижевска. Санкция статьи за совершенное им деяние предусматривает лишение свободы от 15 до 20 лет. В ходе личного досмотра у него обнаружены и изъяты наркотические средства «N-метилэфедрон» и «TMCP-2201» общей массой более 150 граммов. Кроме этого, при проведении обыска по месту жительства задержанного обнаружено еще более 400 граммов смертоносной синтетики. Оперативники обнаружили в квартире студента также электронные весы, пустые полимерные пакеты, резиновые перчатки, предназначенные для расфасовки наркотического вещества.

‒ У молодого человека это первое задержание, - говорит заместитель начальника Управления МВД по Ижевску, начальник полиции Иван Киселев, - но статья, которая инкриминируется ему, предусматривает весьма жесткое наказание.

Молодой мужчина распространял синтетический наркотик, который употребляется внутривенно и вызывает сильную зависимость. Производится он на территории Китая и находится там в легальном обороте. В Российской Федерации он запрещен. Нужно понимать, что задержанием одного сбытчика наркотиков работа полиции не ограничивается. В настоящее время отрабатывается вся цепочка поступления наркотиков в нашу республику, а она достаточно длинная.

В текущем году в республике возбуждено около полутора тысяч уголовных дел, две трети из них касаются незаконного оборота наркотиков. Молодой человек, к сожалению, обладал опытом продажи наркотиков и до задержания. Оперативники знают места закладок, и опасное зелье в них уже изъято.

30 ноября суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Автор статьи

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