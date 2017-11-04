Создание центра ядерной медицины в Глазове обсудили во время переговоров, посвящённых соглашению между Удмуртской Республикой и Госкорпорациией «Росатом». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, правительство региона представляла и.о. заместителя председателя правительства Анастасия Муталенко, Госкорпорацию – руководитель управления по работе с регионами Андрей Полосин.
Одним из направлений деятельности Госкорпорации «Росатом» является развитие медицинской диагностики и лучевой терапии, применяемой при лечении онкологических заболеваний в сотрудничестве с Федеральным медико-биологическим агентством России и ведущими производителями в отечественной отрасли. Правительство Удмуртии рассмотрит предложения АО «Русатом Хэлскеа» по созданию центра ядерной медицины в Глазове.
Также глава Глазова Олег Бекмеметьев сообщил о других потребностях города, среди которых – ремонт городских дорог, создание комфортной городской среды, развитие технического образования и творчества в Глазове.
Учитывая непростую финансовую ситуацию в Глазове и Удмуртии, невозможно привести городские дороги в нормативное состояние в короткий срок в рамках существующего финансирования. В ходе переговоров обсуждалась возможность в 2018 году профинансировать дорожные работы за счёт дополнительных поступлений в бюджет УР от платежей по региональным налогам АО «ЧМЗ». Это позволило бы провести масштабную работу по приведению в порядок улично-дорожной сети Глазова уже в следующем году и значительно увеличить объём её финансирования.
Администрации города Глазова поручено подготовить график ремонтных работ на улицах города, который позволит отремонтировать максимально большое количество городских дорог при минимальном дискомфорте для автомобилистов и пешеходов.
Госкорпорация «Росатом» и АО «ТВЭЛ» заявили о готовности участия в проекте по созданию Кванториума в Глазове на условиях софинансирования с Удмуртской Республикой и Администрацией города в 2018-2020 годах.
Ещё одна тема переговоров, имеющая ключевое значение для развития городской экономики, - получение статуса территории опережающего развития. Госкорпорация «Росатом» поддерживает инициативу Правительства Удмуртии о создании ТОСЭР в Глазове в максимально короткие сроки. Заявка Глазова, дополненная новыми проектами, будет направлена в Минэкономразвития России до 31 декабря 2017 года.
Фото: armtorg.ru
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