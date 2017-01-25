В Ижевске 30 января откроется первый Центр помощи беременным и матерям в трудной жизненной ситуации «ИСТОЧНИК». Здесь женщины смогут получить ситуативную помощь и индивидуальную поддержку, пишут «Известия Удмуртской Республики».
В Центре будет организована комплексная разовая и долгосрочная поддержка кризисным беременным и малообеспеченным, одиноким, многодетным матерям, которые в силу объективных причин не могут позаботиться о себе и своём ребёнке. Усилия будут сконцентрированы на профилактике абортов и отказов от детей по причине финансового неблагополучия, сообщают организаторы проекта.
Здесь женщины также смогут получить ситуативную помощь и индивидуальную поддержку по долгосрочным патронажным программам. Это подразумевает регулярные встречи с подопечными, наставничество, контроль образа жизни матери, состояния здоровья и развития ребёнка, планирование встреч с медицинскими и прочими специалистами, групповые занятия и даже развлекательные мероприятия.
Действуя от имени АНО «Служба социальной помощи «Доброе Сердце», учреждённого Ижевской и Удмуртской епархией РПЦ, Центр поможет нуждающимся: продуктами питания, включая специализированное детское; подгузниками и другими предметами гигиены, бельём, игрушками, колясками, мебелью, одеждой и обувью для малышей и их мам, а также духовными, психологическими и юридическими консультациями.
Для получения разовой помощи или организации патронажного сопровождения семьи, нуждающаяся женщина может обратиться в Центр, позвонив предварительно по телефону 8-922-689-78-74.
Фото: harborspb.ru
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