Средняя цена пачки сигарет в 2017 году может составить порядка 220 рублей. Такие подсчеты приведены в документах МВД. Ведомство рассчитало новую стоимость сигарет с учетом повышения акцизов на табачную продукцию в следующем году.
Постоянное повышение сборов с сигарет способствует увеличению количества нелегальной продукции в стране, сделали вывод специалисты МВД. С этим согласны и представители табачных компаний, пишут «Известия».
«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.
Эксперты отмечают, что в 2017 году российских потребителей ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты. При этом, по их мнению, рост акцизов провоцирует нелегальную торговлю табаком. Это связано с тем, что в странах Таможенного союза сигареты дешевле на 30%. Ожидается, что в 2017 году этот фактор и приведет к росту потока нелегальной продукции из Казахстана и Белоруссии.
Фото: kitvrn.ru
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