Из года в год 13 января в Сарапуле проходит Царский бал: под Рождественской елью танцуют пары, льется музыка, звучит веселый смех. Этой традиции уже почти десять лет, пишет портал Сарапул.NET.
Восстановленная учителями, родителями и школьниками в 2007 году традиция городских новогодних балов в бывшей женской гимназии – современной средней школе № 15 - одно из самых ярких событий Сарапула, Удмуртии и всего Прикамья. За прошедшие годы подросли гимназистки, появились реалисты, всегда желанные гости бала - кадеты из школы № 2.
После того как традиция была восстановлена, несколько лет длился ремонт актового зала в школе и бал принимал Художественно-выставочный комплекс «Дачи Башенина». В этом году Царский бал состоялся в актовом зале школы №15.
Танцы, веселые игры, салонные развлечения, показательные выступления, романсы, музыкальные паузы, заполненные игрой на белоснежном рояле и скрипкой, катание на лошади — всё прошло в лучших российских традициях начала прошлого века.
Фото: sarapul.net
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