Это были турниры на «Кубок Надежды», организованные при поддержке АО «Белкамнефть», компании «Нефтиса» и благотворительного фонда «Сафмар».
Победительницей среди самых юных игроков стала команда «Мясной удар» из Завьяловского района. Призовые места также заняли «Торпедо» (Ижевск) и команда Вавожского района. Вскоре после того, как в райцентре Вавож появился крытый каток, вавожские команды уверенно борются за призовые места.
Завьяловская команда «Мясной удар» отличилась во всех возрастных категориях. В среднем возрасте её хоккеисты стали бронзовыми призёрами, а команда старшего возраста стала серебряным призёром соревнований.
Хоккеисты глазовского «Прогресса» стали победителями в турнирах старшего и среднего возраста. А их младшие товарищи не пробились в призёры, хотя турнир проходил на льду «Глазов-арены».
По накалу игр турнир «Кубок Надежды» не уступал турнирам «Кубок Калашникова» и «Золотая шайба», состоявшимся в этом сезоне тоже при поддержке нефтяников.
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