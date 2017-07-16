Валентину Ивановну Мальцеву хорошо знают в Алнашском районе. Она кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Трудовой Славы третьей степени, «Дружбы народов», Почетный гражданин Алнашского района. Вся ее трудовая деятельность связана с сельским хозяйством.
Родилась Валентина Ивановна в печально известном 1937 году. Волна жесточайших сталинских репрессий коснулась и ее семьи - отца, Ивана Павловича Мальцева, признали «врагом народа» и арестовали. Мать Матрена Николаевна одна воспитала и поставила на ноги пятерых детей.
Четверо детей Мальцевых разъехались по России-матушке. И только младшенькая Валентина обосновалась в родной деревне Дроздовка. Муж Валентины - Василий Тимофеевич - тоже всю свою трудовую жизнь посвятил сельскому хозяйству. В 2016 году супруги отметили бриллиантовую свадьбу. Василий Тимофеевич и Валентина Ивановна вырастили и воспитали дочь Людмилу, которая, как и мать, работает в родном СПК «Рассвет» более 38 лет и награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. Сын Сергей также уже более 38 лет работает в родном СПК «Рассвет» трактористом. Вот такой трудолюбивый и мастеровитый род Мальцевых продолжается не только в детях, но уже во внучках. 11 июля Валентине Ивановне Мальцевой исполнилось 80 лет.
Поздравляем Валентину Ивановну с юбилеем и желаем крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия и семейного большого счастья!!!
Геннадий Иванов
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