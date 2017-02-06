На днях воспитанников Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей пригласили на кухню одного из ресторанов быстрого питания в Ижевске. Продукция подобных заведений очень востребована среди детей и подростков.
На экскурсии ребятам рассказали о технологии приготовления и хранения продуктов, стандартах чистоты. Подростки своими глазами увидели, как готовятся блюда в ресторане, узнали уникальную технологию выпекания булочек, панировки курицы и приготовления картофеля. В завершение экскурсии всех угостили сэндвичами.
Своими впечатлениями от посещения кухни ребята делились в течение всего оставшегося дня: кого-то заинтересовала профессия, а кто-то из них был в ресторане впервые и ни разу ранее не пробовал подобных кулинарных изделий.
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