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Труд, фермеры и пруд

29 июля
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Вопросы эффективного использования водоемов обсудила Общественная палата Удмуртии

%d0%b2 %d0%bf%d0%b8%d1%85%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5 Труд, фермеры и пруд

21 июля Общественная палата Удмуртской Республики провела первое в своем созыве выездное пленарное заседание. Поскольку темой для обсуждения предполагался вопрос об эффективном использовании водоемов в республике, то и выбор места проведения был далеко не случаен – село Пихтовка Воткинского района, где работает одно из лучших хозяйств республики – рыбхоз «Пихтовка»

Открывая встречу, председатель Общественной палаты республики Павел Вершинин отметил, что вопросы эффективного использования водоемов республики, сохранения водного баланса, безопасности на водных объектах являются сферой взаимных интересов общества, государства и бизнеса.

Тон дискуссии задал Сергей Данилов из Юкаменского района. В 1992 году в селе Верх-Уни он организовал крестьянско-фермерское хозяйство "ШЕП". В хозяйстве были созданы своя производственная база, мастерские по ремонту техники, заправка, зерноток, пилорама, овощехранилище. Фермер закупил технику, скот. Для жителей села появились рабочие места.

А потом у Сергея Данилова зародилась идея по созданию пруда в одном из живописных мест недалеко от Верх-Уней. В 2003 году мечта Сергея Николаевича сбылась — пруд был построен, а затем в него запустили разных рыб. С тех пор "шеповский" пруд известен среди любителей рыбалки не только Юкаменского, но и других северных районов Удмуртии. Сергей Николаевич построил прямо на берегу пруда дом с террасой, где жители района с удовольствием отмечают разные события.

Все замечательно, но вот только сложностей с прудом теперь у Данилова – хоть отбавляй. Начиная от желающих порыбачить на пруду, заканчивая бюрократическими процедурами по оформлению документов и хождению по чиновничьим инстанциям.

Об имеющихся трудностях по прохождению процедуры взятия в собственность прудов говорили на совещании многие фермеры, и просили руководителя республики посодействовать в упрощении данной процедуры.

Выступление фермера Сергея Данилова внимательно выслушал врио главы республики Александр Бречалов, тут же задал вопросы ио министра природных ресурсов Александру Нестерову.

– Прошу этот вопрос взять на контроль, - такое поручение дал врио Главы УР региональному правительству. – Все сегодняшние предложения внести в протокол и разобраться со всеми фактами, когда предприниматели сталкиваются с подобными проблемами. В итоге мы должны в рамках действующего законодательства максимально упростить процедуры. Первыми сделать шаг навстречу бизнесу, готовому заниматься бесхозными прудами и реализовывать на их базе инвестиционные проекты.

Александр Бречалов поблагодарил членов Общественной палаты УР за актуальную повестку, хорошо проработанные предложения и рекомендации общественников, направленные в адрес органов государственной и муниципальной власти.

Все выступления на пленарном заседании так или иначе касались проблем водопользования. О своем опыте рассказал Николай Останин, учредитель ООО «Рыбовод» из Селтинского района. Вместе с племянником Александром Останиным больше четверти века он занимается разведением карпа в Селтинском района.

У Александра Останина сейчас 28 гектаров нагульных прудов, два гектара выростных, куда переводят мальков после нереста, да полгектара зимовальных, где в зимнее время содержатся сеголетки и рыба старшего возраста. Есть еще рыбохранилище на 30 тонн рыбы.

Хозяйство с полным циклом производства – от нереста маточного поголовья до выращивания сеголеток, годовиков и более взрослой рыбы. Продают карпа по всей Удмуртии. Многолетний опыт Останин накопил методом проб и ошибок. Многому научился в знаменитой «Пихтовке».

Правда, продуктивность здешних водоемов значительно ниже, чем в «Пихтовке», но тем не менее почти в два раза больше, чем определяет наука для этой местности.

Логическим завершением пленарного заседания стало знакомство с «Пихтовкой», которая так радушно принимала в этот день гостей со всей Удмуртии

Как раз на совещании Общественной палаты УР руководитель одного из лучших рыбоводных хозяйств России – рыбхоза «Пихтовка» Георгий Крылов выразил готовность поделиться опытом ведения рыбоводческой деятельности с начинающими предпринимателями.

В тот день Георгий Степанович и Александру Бречалову, и членам Общественной палаты рассказывал о новых технологиях, которые позволяют ему в самом северном по РФ рыбоводческом хозяйстве добиваться лучшей производительности в стране. Говорил о социальной политике, зарплате, заинтересованности каждого работника в результатах своего труда.

Но даже без слов директора было очевидно, что люди здесь ценят и любят свою работу. Гстеприимный хозяин угостил всех свежайшей ухой из карпа. Гости и работники «Пихтовки» сидели за одним столом, в разговорах и уха была съедена, и общий настрой людей, работающих здесь, стал понятен. Люди гордятся тем, что работают в лучшем рыбном хозяйстве не только республики, но и России.

Кстати, это отметил и Александр Бречалов:

– Именно на таких передовых хозяйствах держится Россия. Уверен, что ваш опыт будет интересен многим бизнесменам, - резюмировал врио главы республики.

По итогам пленарного заседания Общественная палата Удмуртской Республики подготовила рекомендации Правительству Удмуртии, министерству природных ресурсов, муниципальным образованиям и некоммерческим организациям республики.

Хочется верить, что вопросы создания благоприятных условий для ведения бизнеса с использованием водных объектов, приведение в нормативное состояние гидротехнических сооружений, организации безопасных мест для купания, отдыха и туризма и другие проблемы не зависнут в воздухе, а будут последовательно и эффективно решаться.

Как один из путей решения, члены Общественной палаты УР предложили выработать единую эксплуатационную стратегию по содержанию водных объектов, гидротехнических сооружений, ведению рыбоводства и оказанию рекреационных услуг на водных объектах. Подобная действует в Татарстане, благодаря ей восстановлено более 800 водных объектов.

На пленарном заседании выступили С.С. Журавлёв, и.о. министра лесного хозяйства УР; С.Н. Данилов, председатель крестьянского хозяйства «ШЕП» (Юкаменский район); С.Е. Исупов, глава муниципального образования «Халдинское» (Селтинский район); М.Г. Кургузкин, председатель комиссии по экологической политике, охране окружающей среды и природопользованию Общественной палаты УР; М.В. Лебедев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в УР, глава КХ «Заречное», председатель НП «Крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и личных подворий УР»; А.В. Нестеров, и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды УР; Н.П. Останин, учредитель ООО «РЫБОВОД» (Селтинский район); Л.Л. Рогозин, председатель Общественной палаты г. Воткинска; В.И. Своекошин, генеральный директор ОАО «Удмуртгипроводхоз»; С.В. Тронин, зам. директора загородного комплекса отдыха «Горлица» Глазовского района; Р.К. Цыганова, председатель Удмуртского республиканского союза обществ охотников и рыболовов; В.Г. Черников, член Общественной палаты УР.

Марина ИВАНОВА

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