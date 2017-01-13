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Триумф на «Тур де ски»

12 января
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Regular detail image Триумф на «Тур де ски»

Январь начался с выдающегося результата в международных лыжных гонках. Триумфатором многодневной гонки «Тур де ски» стал российский лыжник Сергей Устюгов. Лишь на одном из семи этапов его сумел обогнать норвежец Мартин Сундбю.

Сейчас фамилию этого норвежца пишут иначе, но мы приводим ее так, как было зафиксировано на Олимпиаде в Сочи. Тем более что Сундбю доставил тогда на трассах немало хлопот нашему земляку Максиму Вылегжанину.

К великому сожалению, Вылегжанин фигурирует в докладе Ричарда Макларена. В той части, где высказаны подозрения в применении допинга. Весьма прискорбно, что спортсменов отстраняют от соревнований только на основе подозрений. Достаточно прошло времени после Олимпиады, чтобы получить доказательства по допингу либо развеять подозрения.

Еще с начала сезона можно было предполагать, что в декабре на этапе Кубка мира в Ла Клуза (Франция) Максим Вылегжанин повторит свой чемпионский успех и сможет сделать спортивный подарок своему тренеру Олегу Перевозчикову – к его личному юбилею. Подарок тренеру своим отличным выступлением сделала мужская сборная команда лыжников, но Вылегжанина уже не было в ее составе на том этапе. А сейчас отстранен Александр Легков и другие сильные лыжники. Вот и пришлось Сергею Устюгову выступать и за себя, и за всех отстраненных парней. Новые партнеры сумели поддержать лидерские амбиции Устюгова. Не остался этот успех незамеченным и биатлонной сборной командой России. Биатлонисты со своего этапа Кубка мира переслали лидеру «Тур де ски» личные письменные поздравления и пожелания. Наверняка биатлонисты в Рупольдинге возьмут для себя в пример этот лыжный успех.

Фото: novayagazeta.ru

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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