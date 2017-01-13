Ульяна Кайшева заявлена в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге На этапе Кубка мира в Рупольдинге сборная России в эстафете заявлена в таком составе: Виктория Слив...

В январе в Глазове пройдет матч «Кубок Поколения- 2017» Выставочный матч пройдет 21 января 2017 года между сборными командами Западной и Восточной Конференци...