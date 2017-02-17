Выпускники техникума радиоэлектроники и информационных технологий востребованы среди ведущих промышленных предприятий Удмуртии.
Студенты Техникума радиоэлектроники и информационных технологий (ТРИТ) в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) участвуют сразу по трем направлениям. Максим Богданов представит родной техникум в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», третьекурсник Денис Новиков поборется за звание лучшего в направлении «Электромонтажные работы», а Константин Коломоец попробует свои силы в «Веб-дизайне». Кстати, на чемпионате прошлого года в этой компетенции студент ТРИТа стал третьим. Педагоги верят, что и на этот раз их подопечные покажут достойные результаты.
Сомневаться в успехе и хорошей подготовке студентов ТРИТа не приходится. Ведь, как говорит директор техникума Екатерина Кривоногова, педагоги не только дают им крепкие знания, но и, что немаловажно, закладывают привычку побеждать и быть успешными.
– Мы верим в своих ребят и говорим, что для нас они лучшие. И даже если на чемпионате первые места займут участники от заводов, что вполне логично, это вовсе не значит, что наши студенты окажутся проигравшими. Здесь они приобретут неоценимый опыт конкурсной борьбы, научатся быть увереннее, попробуют свои силы и возможности. Все это станет хорошей платформой для дальнейшего профессионального и личностного роста.
Качество подготовки кадров, которым так гордятся в Техникуме радиоэлектроники и информационных технологий, уже давно оценили ведущие промышленные предприятия Удмуртии.
– Наше главное правило – не уменьшать подготовку по рабочим профессиям, - говорит Екатерина Кривоногова. - И это естественно, мы живем в промышленном регионе, где нужны рабочие руки. Даже в годы оптимизации средних профессиональных учебных заведений техникум не отступил от этого правила, не переключился на подготовку кадров для сферы услуг.
– Мы готовим специалистов для реальной экономики, поэтому ориентированы на качество, - говорит в продолжение Екатерина Анатольевна. - И, по моему мнению, качество - это когда не один студент из 470 блестяще справляется с заданием мировых чемпионатов, а когда процентов 70-80 учащихся смогут качественно его выполнить. Именно в этом залог успешности и востребованности.
В ТРИТе немало ребят, чьи родители и даже бабушки с дедушками когда-то учились здесь. Прекрасно помня свои студенческие годы, талантливых педагогов и мастеров, понимая, что техникум дает хорошую базу, старшее поколение ведет сюда своих детей и внуков.
ЦИТАТА:
Екатерина КРИВОНОГОВА, директор Техникума радиоэлектроники и информационных технологий:
– Как и любое соревнование, чемпионат «Молодые профессионалы» дает немало возможностей. Во-первых, студенты могут ознакомиться с новыми технологиями. Они должны знать, к чему стремиться. Во-вторых, чемпионат - это один из рычагов популяризации рабочих профессий. Сегодня на рынке труда крайне востребован тот, кто умеет работать руками. И в-третьих, учитывая, что в большинстве своем мы консервативны, чемпионат дает возможность по-другому взглянуть на современный, динамично меняющийся мир.
Ноу-хау своими руками
В Техникуме радиоэлектроники и информационных технологий преподают энергичные, увлеченные и творческие педагоги. Порой они придумывают и создают по-настоящему уникальные вещи. Так, Андрей Гусев, системный администратор техникума, и, кстати, его выпускник, вместе с обучающимися собрал 3D-принтер, который позволяет создавать изображение в трехмерном измерении. Распечатанная на принтере 3D-модель - это не рисунок на бумаге, а полноценный материальный объект, который можно взять в руки, перенести, поставить, убрать и, наконец, использовать по назначению.
Уникальное творение Андрея Гусева и студентов ТРИТа участники чемпионата «Молодые профессионалы» могли увидеть в день открытия.
Полвека воспитывая лучшие кадры
В 2017 году ТРИТу исполняется 50 лет. В 1967 году для обеспечения рабочими кадрами Ижевского электромеханического завода «Купол» в Ижевске открылось техническое училище № 19. С 1984 года наряду с профессиональной подготовкой училище стало реализовывать программы среднего общего образования, и его переименовали в среднее профессионально-техническое училище № 19. Спустя 10 лет СПТУ № 19 первым среди профессионально-технических училищ республики получило статус высшего профессионального училища - ВПУ № 19 «Радиотехнический лицей». Современный статус техникума он получил в 2014 году.
Коллектив техникума всегда отличало стремление к инновационному развитию, высокому качеству подготовки выпускников. С 1996 года педагоги и студенты работают над реализацией уникальных интегрированных учебных планов и программ, которые обеспечивали квалификацию и качество профессиональной подготовки, так востребованные на рынке труда.
Студенты техникума - победители и призеры конкурсов профессионального мастерства республики и России, республиканских и региональных олимпиад по физике, химии, математике и других. Они не раз становились победителями и призерами множества конкурсов технического творчества, художественной самодеятельности и спортивных соревнований различного уровня.
Сегодня техникум готовит специалистов по направлениям: машиностроение, радиоэлектроника, электромонтаж, компьютерные технологии. Также здесь работает Центр профориентации и подготовки трудовых ресурсов, где ежегодно примерно 900 девятиклассников проходят профориентационное тестирование и могут «примерить» на себя какую-нибудь профессию. С ноября 2016 года профориентацию в ТРИТе проходят и дети-инвалиды. Кроме того, ученики 8-х классов каждый год участвуют в конкурсе «Мой профессиональный выбор». Ребята знакомятся с самыми востребованными на рынке труда профессиями.
Поздравляем!
Накануне замечательной даты - 50-летнего юбилея - редакция «УП» желает Техникуму радиоэлектроники и информационных технологий новых побед, достижений и смелых идей. Педагогам - неиссякаемого вдохновения, доброго здоровья, умных студентов, безграничного оптимизма и энергии. А студентам – найти свое место в жизни и стать успешными.
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