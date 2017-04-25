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Триста школьных маршрутов Удмуртии приведут в нормативное состояние

24 апреля
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05dcbb1573446c3d1e35f7848a714921 Триста школьных маршрутов Удмуртии приведут в нормативное состояние

Правительство Удмуртии возьмет под контроль безопасность школьных перевозок. Такое поручение дал сегодня на заседании регионального кабинета министров Александр Бречалов.

На каждом из трёхсот действующих в Удмуртии школьных маршрутов требуется привести в нормативное состояние остановочные пункты школьных автобусов и пешеходные переходы: должны быть отсыпаны щебнем места остановок, поставлены необходимые знаки, нанесена разметка.

По предложению врио Главы, для водителей школьных автобусов также должна быть разработана инструкция, обязывающая их перевести своих пассажиров через дорогу в случае, если остановку от школы отделяет проезжая часть.

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