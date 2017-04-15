14 апреля в Правительстве Удмуртии прошло традиционное совещание «Час инвестора».
В мероприятии приняли участие и.о. руководителя Агентства инвестиционного развития Игорь Золотухин, директор АНО «Центр инвестиционного развития УР» Роман Вахитов, представители профильных министерств, инициаторы проектов.
Были представлены три инвестиционных проекта.
Первый из них представил директор ООО «Удмуртохота» Сергей Зайцев. Он отметил, что проект предполагает строительство современной охотничьей базы как центра притяжения российских и иностранных туристов в Удмуртию.
Новая база будет использоваться для организации активного отдыха, проведения конных прогулок, рыбалки, охоты. Кроме того, будут созданы этнографические и экологические маршруты. Общая стоимость проекта составляет 10 млн. рублей.
И.о. руководителя Агентства инвестиционного развития Игорь Золотухин обратил внимание, что проект получил положительные заключения Минприроды и Министерства культуры и туризма Удмуртии, 9 марта включен в региональный Реестр инвестиционных проектов.
Следующий проект предполагает открытие производства трансформируемых детских велосипедов. Как рассказал экономист ООО «Ника» Муслим Губаев, это многофункциональное средство передвижения - трёхколёсный велосипед и коляска. Стоимость проекта составляет 375 млн. рублей, срок окупаемости проекта — 4,5 года. География сбыта продукции - вся территория Российской Федерации и стран СНГ.
«Хочу отметить, что проект достаточно хорошо проработан. Мы намерены оказывать поддержку до момента реализации проекта», - акцентировал Игорь Золотухин.
Генеральный директор «Инком-Инвест» Дмитрий Данилов презентовал проект «Микрорайон комплексной квартальной застройки в Октябрьском районе Ижевска». Чтобы проект стал действительно доступным, требуются совместные усилия бизнеса и власти, отметил Дмитрий Данилов. В частности, для строительства школы и детского сада, проведения магистральных сетей и обеспечения крупной территории достаточным количеством дорог.
Также в проекте детально проработаны общественные пространства и дополнительная зона для активного отдыха - пешеходный бульвар, лыжные трассы, игровые тематические спортивные площадки.
«Проект нового микрорайона в Металлурге с прошлого года сопровождается специалистами Центра инвестиционного развития Удмуртии. Проведена большая работа с разработкой плана на 10 лет, что позволяет распределить во времени разные формы поддержки для объектов», - обратил внимание директор Центра инвестразвития Роман Вахитов. В прошлом году проект был включен в Реестр инвестиционных проектов Удмуртии. Как отметил Игорь Золотухин, проект достоин всесторонней поддержки. Агентство инвестиционного развития готово оказать помощь в работе над государственно-частным партнерством.
Все три проекта, представленные на «Часе инвестора», участники совещания поддержали и одобрили с рядом замечаний.
По материалам пресс-службы Агентства инвестиционного развития
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