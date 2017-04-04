Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла в Завьяловском районе 1 апреля в 18:30 часов. Виновник аварии - 46-летний водитель «Форда» - в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.
На 28 км автодороги «Ижевск – Воткинск» водитель «Форда» не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на стоящий на перекрестке автомобиль «Киа» под управлением 31-летней женщины.
В результате ДТП пострадали три человека - водитель и 41-летняя пассажирка автомобиля «Форд» получили травмы; водитель автомобиля «Киа» получила травмы и была госпитализирована.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а воспользоваться услугами такси или общественным транспортом. Немногие понимают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, они подвергают собственную жизнь, жизнь своих близких, а также других участников дорожного движения опасности. Необходимо понимать, алкоголь отрицательно сказывается на различных видах восприятия: скорость реакции на изменения дорожной обстановки у пьяного водителя становится низкой. Водитель не может идентифицировать сигналы светофора, различить линии разметки. Он может не заметить пешехода в темное время суток.
Фото: news.sputnik.ru
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