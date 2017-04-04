Главная » Три человека пострадали в дорожной аварии по вине пьяного водителя

Три человека пострадали в дорожной аварии по вине пьяного водителя

3 апреля
0
I (1) Три человека пострадали в дорожной аварии по вине пьяного водителя

Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла в Завьяловском районе 1 апреля в 18:30 часов. Виновник аварии - 46-летний водитель «Форда» - в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

На 28 км автодороги «Ижевск – Воткинск» водитель «Форда» не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на стоящий на перекрестке автомобиль «Киа» под управлением 31-летней женщины.

В результате ДТП пострадали три человека - водитель и 41-летняя пассажирка автомобиля «Форд» получили травмы; водитель автомобиля «Киа» получила травмы и была госпитализирована.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии, а воспользоваться услугами такси или общественным транспортом. Немногие понимают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, они подвергают собственную жизнь, жизнь своих близких, а также других участников дорожного движения опасности. Необходимо понимать, алкоголь отрицательно сказывается на различных видах восприятия: скорость реакции на изменения дорожной обстановки у пьяного водителя становится низкой. Водитель не может идентифицировать сигналы светофора, различить линии разметки. Он может не заметить пешехода в темное время суток.

Фото: news.sputnik.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо