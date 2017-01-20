Серьезное ДТП произошло 18 января на 8 километре автодороги «Воткинск – Чайковский». В аварии, произошедшей по вине водителя большегруза, пострадали 5 человек.
По информации 1-го Отдела Управления ГИБДД МВД по УР, 36-летний водитель грузового автомобиля «Volvo» при повороте налево совершил столкновение со встречным автомобилем «Daewoo Nexia» под управлением 29-летнего мужчины. В результате аварии пять человек - водитель легковушки и его пассажиры - получили травмы и были госпитализированы в медучреждение.
Водитель «Daewoo» и два пассажира - 39-летняя женщина и 29-летний мужчина находятся в реанимации. С травмами также госпитализированы 32-летняя женщина и 30-летний мужчина.
19 января при столкновении «КАМАЗа» и «Пежо» 51-летний водитель легковушки получил тяжелейшие травмы, за его жизнь борются врачи.
ДТП произошло около 10 часов утра на 159 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М7 «Волга» (выезд на автодорогу «Ижевск-Можга» от автодороги «Ижевск-Сарапул»). Водитель автомобиля «Пежо» при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу «КАМАЗу». В результате ДТП водитель легкового автомобиля был сильно травмирован.
Как отмечают в дорожной полиции, ремень безопасности у пострадавшего был пристегнут на манер "для ГИБДД" – за спиной водителя…
В Госавтоинспекции призывают водителей и пассажиров использовать ремни безопасности при каждой, даже самой незначительной поездке, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. И напоминают: около 70 % спасений в критичных авариях обеспечивают именно ремни безопасности, тогда как подушки безопасности спасают лишь в 30 % случаев.
Применение ремней безопасности снижает вероятность гибели и получения тяжёлых травм для пассажиров переднего сидения — на 40-50 %, заднего сидения — на 25 %.
Для наибольшей эффективности необходимо пристёгиваться водителю и всем пассажирам — непристёгнутый пассажир во время аварии перемещается по салону и своим телом наносит тяжёлые травмы водителю и другим пассажирам.
Многие полагают, что у водителя и пассажира, вылетевшего из автомобиля, есть шанс на сохранение жизни. Один из 100. Наибольшая опасность в аварии – это удар об элементы салона. Если пассажиры будут не пристегнуты, то они рискуют потерять сознание или получить травму, не совместимую с жизнью.
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