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Тревожная кнопка сработала вовремя

29 августа
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Сотрудники Росгвардии по Удмуртской Республике на месте преступления задержали граждан, совершивших грабеж с применением насилия

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Ночью 27 августа экипаж вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из кафе города Ижевска. Пяти минут хватило росгвардейцам, чтобы доехать до места происшествия. Двое мужчин в кафе наносили удары потерпевшему. Применив боевые приемы борьбы, старшина полиции Владислав Симонов и старший сержант полиции Николай Шмыков разняли конфликтующих и доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Ижевску для дальнейшего разбирательства. Сотрудники кафе рассказали, что мужчины вместе выпивали, потом между ними произошел конфликт, завязалась драка. Установлено, что один из злоумышленников похитил у потерпевшего сотовый телефон и деньги. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ст.161 (грабеж) УК РФ. Похищенное изъято.

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Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

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