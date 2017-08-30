Ночью 27 августа экипаж вневедомственной охраны получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из кафе города Ижевска. Пяти минут хватило росгвардейцам, чтобы доехать до места происшествия. Двое мужчин в кафе наносили удары потерпевшему. Применив боевые приемы борьбы, старшина полиции Владислав Симонов и старший сержант полиции Николай Шмыков разняли конфликтующих и доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Ижевску для дальнейшего разбирательства. Сотрудники кафе рассказали, что мужчины вместе выпивали, потом между ними произошел конфликт, завязалась драка. Установлено, что один из злоумышленников похитил у потерпевшего сотовый телефон и деньги. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по ст.161 (грабеж) УК РФ. Похищенное изъято.
Тревожная кнопка сработала вовремя
29 августа0
Сотрудники Росгвардии по Удмуртской Республике на месте преступления задержали граждан, совершивших грабеж с применением насилия
Тревожная кнопка сработала вовремя
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