В рамках ставшего уже традиционным «парламенского» часа они обсудят с коллегами из удмуртского парламента и представителями муниципальных образований тенденции федерального законотворчества, актуальные вопросы развития республики и страны.
Третья сессия Госсовета cсостоится 27 февраля 2018 года
12 января0
Такое решение приняли на заседании Президиума Государственного Совета, которое состоялось сегодня под руководством Алексея Прасолова. Алексей Михайлович, что во время проведения сессии в Удмуртии в рамках региональной недели будут работать депутаты Государственной Думы Федерального Собрания России.
Третья сессия Госсовета cсостоится 27 февраля 2018 года
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