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Третья сессия Госсовета cсостоится 27 февраля 2018 года

12 января
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Такое решение приняли на заседании Президиума Государственного Совета, которое состоялось сегодня под руководством Алексея Прасолова. Алексей Михайлович, что во время проведения сессии в Удмуртии в рамках региональной недели будут работать депутаты Государственной Думы Федерального Собрания России.

2018 01 12 %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%83%d0%bc2 Третья сессия Госсовета cсостоится 27 февраля 2018 года

В рамках ставшего уже традиционным «парламенского» часа они обсудят с коллегами из удмуртского парламента и представителями муниципальных образований тенденции федерального законотворчества, актуальные вопросы развития республики и страны.

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Автор статьи

1021040 Игорь ЕГОРОВ Все материалы этого автора

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