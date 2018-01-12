В Удмуртии в минувший вторник начался сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения Владимира Пути...

Какие новшества у избирательной кампании - 2018? Задача органов государственной власти и органов мес...

Депутат Государственной Думы РФ от Удмуртии прокомментировал свое участие в работе группы по поддержк...