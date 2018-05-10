Отношение к новому закону у населения неоднозначное. Одни считают, что от перехода на прямые расчёты качество услуг только ухудшится, так как жильцам воевать в одиночку с ресурсниками будет просто не под силу. Другие, напротив, считают, что напрямую платить будет выгоднее. Разобраться во всех нюансах нового закона корреспонденту «Удмуртской правды» помогли главный государственный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов и председатель Объединения советов домов УР Александр Евсеев.
Вынужденная мера
О переходе на прямые договоры с ресурсниками говорили уже давно. Главным поводом для этого стали долги за коммунальные ресурсы, которые продолжают расти. Общая сумма коммунальной задолженности граждан и организаций в РФ уже превысила 1 триллион рублей и продолжает увеличиваться.
Как заявляют ресурсники и представители властей, около 30 процентов управляющих компаний задерживают перечисление ресурсоснабжающим организациям денег, полученных от жильцов за коммунальные услуги. По этой причине собираемость средств у РСО составляет всего 80 процентов. По замыслу властей, практика прямых договоров с РСО перекроит всю систему поставок коммунальных услуг и ресурсов, что позволит снизить до минимума количество просрочек, так как сейчас ситуация по долгам в ЖКХ считается катастрофической.
Для столицы Удмуртии прямые расчёты с населением за коммунальные услуги уже давно стали обычной практикой. Ещё с 2013 года Удмуртский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» начал в одностороннем порядке расторгать договоры поставщиков услуг с управляющими компаниями и сам выставлять счета жителям за электроэнергию, тепло и горячую воду. Основанием для этого служила признанная или подтверждённая решением суда задолженность УК перед ресурсниками в размере более двух среднемесячных платежей. Затем их примеру последовал и Ижводоканал.
– В Ижевске 80 процентов потребителей коммунальных услуг уже имеют прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. В отсутствие соответствующего закона договорные отношения фиксировались в форме письменных соглашений или как конклюдентные действия*. Теперь Федеральный закон № 59 узаконил прямые договоры, существовавшие раньше. Но это совсем не значит, что сейчас все многоквартирные дома в обязательном порядке должны будут перейти на прямые расчёты с ресурсниками. Если собственники платят за поставляемый ресурс через управляющую компанию – исполнителя коммунальных услуг и у неё нет задолженности перед РСО, то переходить на прямые отношения никто от них не потребует, – подчеркнул Александр Евсеев.
Два варианта
Новый закон оговаривает возможность заключения прямых договоров между жильцами и ресурсоснабжающими организациями на оказание услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления, а также договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. При этом предусмотрено два варианта перехода на прямые договоры.
Первый – по инициативе ресурсоснабжающих организаций для случаев, когда у управляющей компании есть задолженность перед поставщиком ресурсов более чем за два месяца. Второй вариант – по инициативе собственников квартир, которые могут принять решение о переходе на общем собрании. О заключении или расторжении договора с поставщиком ресурсов собственники должны уведомить органы государственного жилищного надзора, что позволит избежать выставления двойных квитанций.
– Перейти на прямой договор с РСО собственники могут по решению общего собрания. Для этого требуется собрать простое большинство – то есть больше 50 процентов голосов собственников. Затем, как обычно, оформляется протокол решения общего собрания, направляется ресурсоснабжающей организации и копия в госжилинспекцию. И в течение 30 дней с момента получения протокола дом переходит на прямой договор с поставщиком ресурсов, – поясняет эксперт.
В законе также оговаривается, что ресурсоснабжающая организация может попросить у собственников отсрочку по переходу на прямые договоры, но не более чем на три месяца. За этот период компания выполнит всю необходимую подготовку.
При этом собственникам не нужно подписывать договор с РСО в письменном виде. Правительство России собирается в ближайшее время утвердить Типовой договор с положениями, обязательными для выполнения собственниками и РСО. Пока же действуют нормы постановления № 354 о Правилах предоставления коммунальных услуг, где указаны обязательства исполнителя услуг и собственников.
Если переход на прямые договоры связан с наличием долга, то на прямую оплату переводится тот поставщик ресурсов, по которому у УК образовалась задолженность. Если сами собственники решили перейти на прямые договоры, то им предстоит принять решение по каждому ресурсу, который они хотят перевести на прямой договор.
А вот собственники, уже имеющие прямые договоры с РСО, не могут перейти обратно на расчёты через управляющую компанию. Право на такое решение общему собранию законодательством не предоставлено. В то же время при выборе собственниками новой управляющей компании она может обратиться в РСО с просьбой заключить с нею договор на поставку ресурса.
Принцип «одного окна»
Федеральный закон закрепляет ответственность РСО перед потребителем за качество предоставляемых услуг и за начисление платы за них. Однако если потребители недовольны качеством услуги или сомневаются в правильности начислений, то они должны обращаться в свою управляющую организацию, а та уже будет решать все возникшие вопросы с ресурсоснабжающими организациями. Таким образом, будет действовать принцип «одного окна».
– Вопросы низкого качества поставляемых ресурсов могут быть связаны с неисправностью внутридомовых сетей, мы уже об этом говорили – они остаются зоной ответственности управляющей компании, и исправлять поломки предстоит именно УК, – пояснил Марат Исмагилов.
Если качество снизилось по вине поставщика ресурса, можно обратиться к нему напрямую или через жилинспекцию.
Также эксперт отметил, что федеральным законом введены новые штрафы в пользу потребителей. Если, например, УК выставила платёжный документ и собственник оплатил его, хотя у него имелся прямой договор с РСО, то УК обязана вернуть ему всю сумму, а кроме того, выплатить в виде штрафа 50 процентов от суммы в течение двух месяцев.
Если исполнитель услуги исправил свою ошибку и прислал правильную платёжку до того, как потребитель обратился в УК или РСО с заявлением, то штраф не начисляется. Потребитель может пожаловаться на исполнителя услуги, не реагирующего на заявление потребителя, в жилищную инспекцию.
Между тем
Сегодня в России количество существующих прямых договоров с гражданами, проживающими в многоквартирных домах, составляет 99,9 процента от всех лицевых счетов в газифицированных домах, по электроэнергии – 80 процентов – примерно 32 миллиона лицевых счетов.
Есть примеры перехода на прямые договоры в тепло– и водоснабжении. По теплу 30–40 процентов потребителей, проживающих в многоквартирных домах, что примерно 12 миллионов, платят напрямую, например, в таких городах, как Оренбург, Орск, Ижевск, Дзержинск, Благовещенск, Воронеж, Белгород, Томск. Здесь от 70 до 100 процентов на прямых договорах.
По воде 30 процентов всех лицевых счетов в многоквартирных домах оплачивается напрямую, это примерно 12 миллионов счетов. Лидерами в этой сфере являются такие города, как Благовещенск, Петрозаводск, Березники, где до 90 процентов счетов оплачиваются поставщикам воды, в Омске и Воронеже.
Фото с сайта https://mayak-74.ru/
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