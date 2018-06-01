Первым по маршруту объезда стал двор № 1 по улице Фурманова. Здесь были заасфальтированы проезды, тротуары и площадки перед подъездами, оборудована парковка для автомобилей. Общая сумма работ составила более 1,5 миллиона рублей, из них чуть более 150 тысяч рублей профинансировали собственники жилья.
Как отметила старшая по дому Светлана Новикова, жители дома с большим энтузиазмом поддержали предложение администрации поучаствовать в федеральной программе по благоустройству дворовых территорий и взять на себя часть расходов на ремонт. И не пожалели об этом.
– Жители очень довольны, как нам отремонтировали двор, – рассказывает женщина. – Нам расширили проезжую часть под парковочный карман. Там же сделали дополнительно две пешеходные дорожки и установили новый бордюрный камень вдоль дорожек. Раньше это были просто тропинки на газоне, по которым ходили люди. Во время дождя пройти по ним было невозможно, всё утопало в грязи. Сейчас просто красота: чисто, удобно. Я ежедневно контролировала процесс, напрямую высказывая подрядчикам возникавшие в процессе замечания и просьбы.
А вот у жителей дома № 59 по улице Интернациональной к подрядчикам масса вопросов.
– Качество работ оцениваю на троечку, – говорит председатель ТСЖ «Интернациональная, 59» Ольга Суслова. – Работы по асфальтированию во дворе нам проводили в августе прошлого года. Сразу же появились непрокаты, и их залили битумом, который плавится. А после зимы на проезжей части появились ещё и трещины. И вообще я считаю, что обратная связь была организована не на должном уровне. Договор на производство работ заключает не напрямую ТСЖ, а городская администрация. Поэтому, когда у меня были претензии по качеству, приходилось обращаться к заказчику и по нескольку дней ждать ответа. На мой взгляд, было бы лучше, если бы мы сами заключали договор на производство работ и сами бы его контролировали.
Выслушав претензии жильцов, министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб подчеркнул, в рамках гарантийных обязательств подрядчик обязан устранить все выявленные замечания. А местные власти совместно с Минстроем УР проконтролируют, как выполняются эти работы.
– Наша задача – проверить качество выполненных в прошлом году работ, – сказал Иван Ястреб. – И сегодня мы видим, что есть замечания, которые нужно устранять силами подрядчика в рамках гарантийных обязательств, прописанных в контракте. В Сарапуле гарантия на выполненные работы составляет два года, и нам важно не упустить это время. По результатам объезда дворов, по претензиям, озвученным сегодня на собрании старшими по домам, понимаем, что нужен особый контроль, поэтому ежегодно будем проверять все пространства, благоустроенные в рамках приоритетного проекта. К этому процессу в текущем году подключим ещё и Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики.
Всего в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Сарапуле была отремонтирована 41 придомовая территория. Общий объём благоустроительных работ составил более 28 миллионов рублей. Для города это рекордная сумма. Причём более 3 миллионов – это средства жителей.
В текущем году в городе планируется отремонтировать 16 двор. Основной акцент, по словам главы Сарапула Александра Ессена, будет сделан на комплексности выполнения работ.
– В прошлом году минимальная доля софинансирования собственниками работ по благоустройству дворовых территорий в городе составила 11 процентов, максимальная – 21,6 процента. В этом году мы подняли «планку» до 15 процентов. Сделано это для того, чтобы люди осознанно принимали решение об участии в программе, а выполняемые во дворах работы по благоустройству носили комплексный характер: не только асфальтирование, но и установка освещения, скамеек, детских и спортивных площадок, обустройство парковок. Сейчас список дворовых территорий уже сформирован, идёт процедура согласования проектно–сметной документации, после чего объявим конкурс на производство работ. Ключевыми факторами при рассмотрении заявок, как и в прошлом году, был год постройки дома, наличие дизайн–проекта, конечно, доля софинансирования, – подчеркнул Александр Ессен.
Всего в Удмуртии в 2018 году в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» примут участие 87 муниципальных образований. В планах благоустроить 159 дворов, 82 общественных пространства. На эти цели из федерального бюджета выделено 280 миллионов. рублей. Софинансирование Удмуртии составляет 65 миллионов.
Между тем
В столице Удмуртии завершена процедура согласования дизайн–проектов дворовых территорий, которые будут отремонтированы в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего в списке 36 дворов (Индустриальный район – 9; Ленинский район – 7; Октябрьский район – 6; Первомайский район – 7, Устиновский район – 7).
– На протяжении трёх месяцев служба благоустройства и дорожного хозяйства, районные администрации вместе с собственниками готовили дизайн–проекты благоустройства дворов. Наконец, эта работа завершена. Каждый проект согласован старшими по домам и представителями управляющих компаний либо ТСЖ. Сейчас мы запускаем конкурсные процедуры, всего сформировано пять лотов – по территориальному принципу. Определённые по итогам торгов подрядчики выйдут на работы во дворы в первой декаде июля, – рассказал и.о. начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артём Богданов.
В прошлом году в рамках проекта в столице Удмуртии отремонтировали 67 дворовых территорий. В настоящее время служба благоустройства и дорожного хозяйства уже провела их обследование. Все выявленные в ходе объездов недочёты заактированы и предъявлены подрядным организациям для устранения в рамках гарантийных обязательств. Срок устранения замечаний для подрядчиков – 5 июня.
Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан до 2022 года. Осенью прошлого года в Ижевске сформирована пятилетняя программа по благоустройству дворовых территорий. В неё вошли 168 придомовых территорий. Основным требованием участия в программе для собственников было финансовое участие в выполнении работ.
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