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Травма на производстве: можно ли её избежать?

7 июня
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Чаще всего несчастья происходят по причинам организационного характера.

Travma na proizvodstve Травма на производстве: можно ли её избежать?

Международная организация социального обеспечения продвигает принципы «нулевого травматизма». Минтруд РФ, регионы России тоже придерживаются этой концепции.

За десять с лишним лет, с 2007 по 2017 годы, в нашей стране существенно снизился уровень производственного травматизма. Общее количество несчастных случаев на производстве уменьшилось в 2,3 раза: с 85 тысяч в 2007 году до 38 тысяч в 2017 году. Снизилось и число смертельных несчастных случаев.

Охрана труда – это не только правила, инструкции и законы. Это не только беда, пришедшая в семьи. Это ещё и деньги – огромные экономические издержки из-за того, что люди на производстве гибнут, травмируются, выпадают из производственного процесса. Уходит квалифицированная рабочая сила. Одной из задач политики в области труда стало сохранение здоровья работников.

Ради безопасности

Необходимо проанализировать условия труда на производстве и, возможно, изменить законодательство в определённой его части. Предстоит выявить и устранить на рабочих местах те факторы, которые негативно влияют на здоровье людей.

Об этом шла речь на очередном республиканском совещании по охране труда, на котором выступила министр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова. Татьяна Юрьевна сообщила: в республике реализуется подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» государственной программы «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики». Прошли 3 республиканских и 16 муниципальных выставок современных средств безопасности труда. Совместно с ООО «Пермь – Восток – Сервис» проведён семинар по охране труда, организованы республиканские конкурсы на эту тему.

На реализацию подпрограммы направлено более 576 миллионов рублей. Это и внебюджетные средства, и средства работодателей, и средства из бюджета республики.

В 2017 году муниципальные образования и организации республики активно участвовали во всероссийском конкурсе «Успех и безопасность». По сравнению с 2016 годом число организаций-участников выросло почти в 4 раза.

Осторожно: высоко!

Татьяна Чуракова отметила, что в республике многое сделано для того, чтобы производственный травматизм был снижен на 16,2 процента. И всё же пострадавших – более 500 человек. По-прежнему немало случаев со смертельным исходом: в 2016 году на производстве погибло 22 человека, в 2017 году – 21.

Чаще всего несчастья происходят по причинам организационного характера. Что касается видов таких случаев, то по-прежнему лидирует падение с высоты (44 процента всех случаев). К травматизму также приводят движущиеся и разлетающиеся предметы, детали (29 процентов).

Смертельные исходы зафиксированы в трёх районах – Дебёсском, Игринском, Каракулинском и в трёх городах республики – Ижевске, Глазове и Можге.

Самый высокий уровень производственного травматизма зарегистрирован в Граховском, Балезинском, Вавожском, Дебёсском, Глазовском и Увинском районах. Низкий уровень такого травматизма – в Киясовском, Кизнерском, Воткинском, Сарапульском, Можгинском районах и в Воткинске.

Хотя у нас таких «ЧП» нет

Опасна работа в водопроводных, канализационных и газовых колодцах. В 2017 году в стране возросло число групповых несчастных случаев при выполнении работ в колодцах. В нашей республике с 2016 года по настоящее время подобных случаев не было. Тем не менее мероприятия по обеспечению безопасности работ в колодцах и для нас актуальны.

Планируется, что в июне пройдёт республиканское целевое совещание, в котором примут участие руководители и специалисты по охране труда в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время все организации этой отрасли обеспечены газоанализаторами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, страховочными привязями и другими средствами безопасности труда. Минсоцполитики УР разработало и довело до организаций республики памятку «Обеспечение безопасности работ в канализационных, газовых колодцах и коллекторах».

Осуществляется специальная оценка условий труда (СОУТ). Она должна быть завершена до конца 2018 года, однако восемь районов (Алнашский, Балезинский, Камбарский, Каракулинский, Красногорский, Малопургинский, Шарканский и Якшур-Бодьинский) не планируют завершить СОУТ в этом году.

Министр труда России Максим Топилин напомнил: организации, которые не успеют провести оценку условий труда, будут наказаны. Кстати, от результатов СОУТ зависит размер страховых взносов в Пенсионный фонд.

Минсоцполитики УР поводит экспертизу качества оценки условий труда и правильности предоставления компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда. В результате экспертизы в трёх организациях восстановлены права на предоставление гарантий и компенсаций, а также – на досрочное назначение льготного пенсионного обеспечения работников.

В совещании по охране труда участвовали руководители и специалисты различных предприятий и организаций республики. В заключение они выразили уверенность в том, что совместная деятельность позволит обеспечить безопасные условия труда и снизить производственный травматизм в республике не менее чем на 10 процентов.

Фото https://1sotrudnik.ru

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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