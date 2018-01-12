В Можге открылась школа будущего. Проект учебного заведения, разработанный в Удмуртии, будет применяться и в других регионах страны Третью четверть ученики можгинской средней школы № 9 начали в новом кирпичном корпусе на 825 мест с с...

Опорный вуз опорного края. Удмуртия готовится преобразовать своё образовательное пространство Татьяна Ишматова, председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и мо...

Учитель истории ижевской школы № 69 награждён медалью «За сохранение культурного наследия России». Алексей Александрович стал финалистом конкурса «Армия государства Российского», который в ноябре теку...