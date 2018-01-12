Проект, реализованный на русском и английском языках, является компонентом глобального сервиса и включает в себя описание 22 достопримечательностей Ижевска и его окрестностей. Сервис izi.TRAVEL - это бесплатная и открытая платформа, объединяющая создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников. Принцип открытости позволяет экспертам сравнивать этот сервис с Facebook или Википедией. Основа общения – истории о самых уникальных и часто неизвестных местах мира, которые рассказаны современным способом – оформлены как аудиогиды и представлены как приложения для смартфонов.
Школьница написала письмо о поддержке проекта в Правительство региона. Александр Свинин, первый заместитель Председателя Правительства Удмуртии, курирующий инвестиционный блок, оценил инициативу, встретился с автором гида и принял участие в тестовой экскурсии по странице сервиса, посвящённой Ижевску.
Александр Свинин отметил, что это хороший ресурс для продвижения информации об Ижевске, городе с уникальной историей, архитектурой, промышленным комплексом.
– Мне кажется очень правильным сам характер подачи информации на сервисе - через душевные рассказы людей о дорогих им и потому заслуживающих внимания многих местах. Рассказанные Марией истории «Моя малая родина Костина мельница», «Поэты Удмуртии», «Спортивная слава Ижевска», зарисовки о школе, где она учится, - доступны миллионам и вдохновляют многих на более глубокое знакомство с историей и современностью своей страны как части большого мира, - прокомментировал работу вице-премьер Удмуртии. - Обязательно будем поддерживать Марию и тех, кто последует её примеру и расскажет новые истории о нашем крае.
В планах Марии расширить путеводитель новыми маршрутами, достопримечательностями и переводом на другие языки.
Справка «УП»
Travel – англ. ПУТЕШЕСТВОВАТЬ.
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