Как сообщили в Минтрансе Удмуртии, первая региональная дорожная метеостанция установлена в соответствии с рекомендациями экспертов на самой загруженной трассе в Удмуртии. Средства на её оборудование и программное обеспечение ‒ 4,5 млн. рублей ‒ были выделены из суммы, сэкономленной в результате проведения торгов на ремонт региональных автодорог в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Новый пост метеоконтроля позволяет осуществлять мониторинг текущих погодных условий и состояния дорожного покрытия и заблаговременно информировать участников движения о состоянии трассы, имеющихся затруднениях, метеоусловиях и т.д. Радиус действия метеопоста ‒ 25‒30 км.
Особенностью новой дорожной метеостанции является бесконтактный датчик состояния покрытия. Эта разработка российской компании имеет ряд преимуществ перед импортными аналогами, в которых используются датчики, вмонтированные в дорожное полотно. В случае с бесконтактным датчиком его не требуется демонтировать при проведении ремонта дороги. Кроме того, устройство не подвергается механическим повреждениям, которые приводят к снижению точности измерений. При этом бесконтактный датчик не уступает конкуренту по классу точности и имеет более низкую стоимость.
По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачёва, установка метеостанций ‒ фактор безопасности дорожного движения, обеспеченный точным прогнозом метеоусловий с привязкой к местности.
‒ Зная о возникновении на трассе таких опасных явлений, как «чёрный лёд», «стекловидный лёд», мы можем своевременно известить подрядные организации и мобилизовать дополнительную технику. И наоборот, в случае если подрядчик допускает на дороге снежный накат ‒ а метеостанция позволяет нам видеть, когда он был устранен, ‒ то мы можем наказать эксплуатирующую организацию за нарушение контракта. То есть это ещё и способ контроля, ‒ отметил глава ведомства.
Работы по развёртыванию метеопостов на региональных трассах в этом году будут продолжены. Уже определены более 20 точек расположения постов метеоконтроля, обеспечивающих оптимальный охват территории.
Что касается прибора учёта интенсивности движения, то его аналоги в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» установлены в 2017 году на пяти основных выездах из города Ижевска. Они позволяют аккумулировать сведения о трафике автомобильного движения (темпах его роста, составе транспортных средств, въезжающих и выезжающих из города, распределении сезонной и суточной интенсивности и т.д.), необходимых для принятия стратегических решений, направленных на развитие дорожной инфраструктуры.
Организация учёта интенсивности движения ‒ одно из мероприятий по созданию в регионе интеллектуальной транспортной системы, геоинформационную основу которой заложили ещё в 2016 году. Тогда по заказу Минтранса Удмуртии был выполнен учёт дорог и их элементов с привязкой к их координатам.
Цитата
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов:
‒ При реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» критерием эффективности для нас должны стать не километры перестеленного дорожного полотна, а ликвидация очагов аварийности, повышение безопасности на наших дорогах. Этот принцип, изначально заложенный в проект, является для нас приоритетом.
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году Цель ‒ создание и развитие в регионах инфраструктуры безопасности. В Удмуртии отремонтировано 144 км дорог. Устроено 9,5 км освещения, установления 1,8 км дорожных ограждений. Только в Ижевске, который является центром агломерации, количество очагов аварийности снизилось с 27 до 20.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.