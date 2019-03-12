Кофемолка. Ольга Абрамова: «Моя дочь работала скотником» **Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии рассказала о своих детских игрушках, о том, к...

Калашников: солдат, конструктор, легенда. В региональный план празднования включено 83 мероприятия **Правительство Удмуртской Республики обнародовало республиканский план празднования 100–летия со дня...

Сколько воды утечёт. В Удмуртии озвучили предварительный прогноз на прохождение весеннего паводка **Точного прогноза на прохождение паводка в республике ещё нет. Появится он ближе к концу марта, посл...