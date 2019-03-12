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Транспортные полицейские в Ижевске провожали Масленицу вместе с казаками

11 марта
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В минувшее воскресение сотрудники Ижевского ЛО МВД России на транспорте в рамках акции «На страже магистралей», посвященной 100-летию образования органов внутренних дел на транспорте, совместно с казаками Союза казаков Удмуртии отпраздновали Масленицу на казачьей походной базе.

S1600010 Транспортные полицейские в Ижевске провожали Масленицу вместе с казаками

Атаман Союза казаков Удмуртии казачий полковник Анатолий Иванович Сероштанов является членом Общественного совета Ижевского ЛО МВД России на транспорте, он и стал инициатором совместного проведения казачьего праздника.

Под веселую гармонь все дружно проводили Зиму и совершили обряд сжигания Масленицы – символ преображения природы и наступления весны.

Завершился праздник совместным обедом – на кострах в больших котлах готовились традиционные казачьи блюда шулюм и кулеш, которые были по достоинству оценены всеми. Полевая кухня была развернута тут же, на поляне, и за процессом приготовления блюд в больших котлах прямо на костре могли наблюдать все желающие. Здесь же пеклись блины – с пылу, с жару, всем удалось отведать блинов, приготовленных на костре.

Сотрудничество казаков и транспортных полицейских продолжается уже второй год. Его укреплению способствует не только совместная правоохранительная деятельность, но и вот такие виды совместного отдыха.

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