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Транспортные полицейские Ижевска провели акцию «Студенческий десант»

25 января
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Dsc03907 Транспортные полицейские Ижевска провели акцию «Студенческий десант»

Ежегодно в преддверии Российского дня студенчества МВД России проводит общероссийскую акцию «Студенческий десант», во время которой молодые люди знакомятся с работой полиции. 25 января «студенческий десант» высадился в ижевской транспортной полиции.

Учащиеся Ижевского техникума железнодорожного транспорта прошли стажировку в Ижевском линейном отделе МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба ведомства. Гостей встретил заместитель начальника, подполковник Александр Михайлов, который рассказал ребятам о специфике работы в транспортной полиции.

Знакомство с подразделениями началось с дежурной части. Затем студентов провели в экспертно-криминалистический центр, где начальник ЭКЦ Денис Кришталь продемонстрировал современное оборудование центра. Особый интерес у ребят вызвал мобильный автоматизированный дактилоскопический комплекс «Папиллон». Достаточно приложить руку к сканеру и за считанные секунды техника способна распознать, чьи пальчики в данный момент устанавливают полицейские. Также стажерам предоставили возможность самостоятельно выявить поддельную денежную купюру при помощи специальных технических средств.

Начальник следственного отдела Аскат Султашев рассказал ребятам о деятельности следственного отдела и о том, какими качествами должен обладать следователь. Еще одним этапом стажировки стало знакомство с сотрудниками патрульно-постовой и кинологической служб, а проведенная экскурсия по железнодорожному вокзальному комплексу позволила студентам увидеть работу сотрудников Ижевской транспортной полиции изнутри.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних также рассказали ребятам о работе своего подразделения и еще раз напомнили о правилах безопасности.

В ходе мероприятия студенты встретились и с Алексеем Даниленко, который является не только начальником Ижевского железнодорожного вокзала, но и членом Общественного совета Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте. Алексей Викторович рассказал будущим коллегам о том, что работа сотрудников железной дороги ведется в тесном взаимодействии с транспортной полицией, а также обрисовал перспективы развития транспортной инфраструктуры в целом.

Завершилась экскурсия чаепитием, во время которой все участники мероприятия смогли обменяться впечатлениями об увиденном и задать интересующие вопросы.

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Метки: акция "Студенческий десант" Ижевский линейный отдел МВД России на транспорте

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