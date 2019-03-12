Главная » Общество » Транспортные полицейские и общественники Ижевска устроили праздник постояльцам Дома милосердия для престарелых и инвалидов

Транспортные полицейские и общественники Ижевска устроили праздник постояльцам Дома милосердия для престарелых и инвалидов

11 марта
0

Накануне Международного женского дня сотрудники Ижевского ЛО МВД России на транспорте совместно с представителями общественного совета и аппарата Уполномоченного по правам человека в Удмуртской республике поздравили пожилых людей и инвалидов, проживающих в Доме милосердия села Уральское Сарапульского района республики.

3apuqfwdnt8 Транспортные полицейские и общественники Ижевска устроили праздник постояльцам Дома милосердия для престарелых и инвалидов

Среди сотрудников линейного отдела был объявлен сбор средств и вещей на благотворительность. Полицейские охотно откликнулись на этот призыв. Также к благотворительной акции присоединились спонсоры: оптово-розничная база «Кристалл», на которой трудится жена одного из полицейских, и благотворительный магазин «Булавка». Совместными усилиями удалось собрать много нужных вещей для постояльцев Дома милосердия: одеяла, подушки, постельное белье, посуда, моющие средства, носильные вещи, продукты и сладости.

В рамках мероприятия был организован праздничный концерт и развлекательная программа, очень тепло принятые зрителями. В концерте, помимо артистов Дома культуры «Железнодорожник» из г. Ижевска, приняли участие также учащиеся Уральской средней школы, которая входит в сферу ответственности сотрудника отделения по делам несовершеннолетних Сарапульского ЛПП Игоря Мальцева, так как вблизи этого населенного пункта проходит железная дорога. Учащимся еще раз напомнили о правилах безопасности в праздничные дни и вручили раскраски на соответствующую тематику.

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. На прощание настоятель Дома милосердия отец Дмитрий поблагодарил всех участников встречи и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Фото https://vk.com/album-146362336_262902684

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Кофемолка. Ольга Абрамова: «Моя дочь работала скотником»
11 марта
**Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии рассказала о своих детских игрушках, о том, к...
Калашников: солдат, конструктор, легенда. В региональный план празднования включено 83 мероприятия
11 марта
**Правительство Удмуртской Республики обнародовало республиканский план празднования 100–летия со дня...
Сколько воды утечёт. В Удмуртии озвучили предварительный прогноз на прохождение весеннего паводка
11 марта
**Точного прогноза на прохождение паводка в республике ещё нет. Появится он ближе к концу марта, посл...
В Театре оперы и балета поздравили женщин Удмуртии
11 марта
**В Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского 5 и 6 марта ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо