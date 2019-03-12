Среди сотрудников линейного отдела был объявлен сбор средств и вещей на благотворительность. Полицейские охотно откликнулись на этот призыв. Также к благотворительной акции присоединились спонсоры: оптово-розничная база «Кристалл», на которой трудится жена одного из полицейских, и благотворительный магазин «Булавка». Совместными усилиями удалось собрать много нужных вещей для постояльцев Дома милосердия: одеяла, подушки, постельное белье, посуда, моющие средства, носильные вещи, продукты и сладости.
В рамках мероприятия был организован праздничный концерт и развлекательная программа, очень тепло принятые зрителями. В концерте, помимо артистов Дома культуры «Железнодорожник» из г. Ижевска, приняли участие также учащиеся Уральской средней школы, которая входит в сферу ответственности сотрудника отделения по делам несовершеннолетних Сарапульского ЛПП Игоря Мальцева, так как вблизи этого населенного пункта проходит железная дорога. Учащимся еще раз напомнили о правилах безопасности в праздничные дни и вручили раскраски на соответствующую тематику.
Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. На прощание настоятель Дома милосердия отец Дмитрий поблагодарил всех участников встречи и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
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