В Ижевске готовится документ планирования регулярных перевозок. В течение года должен появиться обновлённый план движения общественного транспорта. Об этом журналистам «УП» сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
В декабре 2019 года заканчивается срок действия 5-летних контрактов на организацию движения муниципальных маршрутов. В связи с этим руководство города готовит новый документ планирования регулярных перевозок. Администрация будет пересматривать транспортную сеть Ижевска, однако, значительные изменения не предвидятся.
– Для общественного транспорта маршрут – некая «святыня», которая должна работать точно по правилам и установленному графику. С другой стороны, маршруты должны меняться исходя из того, как развивается город. Неслучайно законом, который регулирует перевозки общественного транспорта, предписано, что маршруты разрабатываются сроком до 5 лет. В Ижевске сделано именно так, – разъяснил Олег Бекмеметьев.
Он добавил, что сегодня разрабатываются документы, чтобы вновь выйти на аукцион и отыграть конкурсы на право осуществления перевозок на очередные 5 лет.
– Горожане не должны почувствовать какие-то неудобства из-за изменений движения общественного транспорта. Если они ехали привычным маршрутом и затрачивали определённое время, то эту услугу нужно предоставлять и дальше, только с более качественным сервисом. Нужно менять другое – например, мне часто пишут, что где-то не хватает маршрута или какие-то автобусы переполнены. Мы учтём эти обращения жителей, изучим пассажиропоток, и будем совершенствовать организацию маршрутных перевозок пассажирским транспортом на территории города, – сказал глава Ижевска.
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