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Транспорт. «Тролза» вышла на дороги Ижевска

28 февраля
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Тестовая эксплуатация троллейбуса с увеличенным автономным ходом «Тролза» началась в Ижевске. Такую возможность предоставили специалистам МУП «ИжГЭТ» производители новой техники. В пресс– службе администрации города подчёркивают, что эта усовершенствованная модель 2018 года выпуска сочетает в себе характеристики троллейбуса и автобуса: работает на электрической тяге, но может работать как от контактной сети, так и автономно.

0 mediagal 107681 1 Транспорт. «Тролза» вышла на дороги Ижевска

Принцип работы нового поколения троллейбусов следующий: пока троллейбус идёт под контактной сетью, происходит зарядка аккумулятора, в случае необходимости водитель опускает токоприёмники и троллейбус движется автономно. Заряда «батареи» хватает для того, чтобы преодолеть до 15 км при полной посадке пассажиров и работающем в салоне электрооборудовании. Троллейбус оснащён видеонаблюдением (внутри и снаружи), дополнительными приборами отопления и кондиционером, медиасистемами для трансляции текстовой и видеоинформации в салоне, точками для USB зарядки, возможностью подать сигнал водителю из салона. Техника полностью низкопольная (на входе и выходе нет ступеней), в комплектацию входит откидывающийся пандус для посадки людей с инвалидностью.

Эксплуатация такой техники позволяет городам развивать маршрутную сеть электротранспорта без серьёзных вложений в инфраструктуру (не требуется строительства кабельных и контактных линий, тяговых подстанций).

25 и 26 февраля новый троллейбус курсировал на маршруте № 1 (Центр – ул. Пушкинская – ул. Удмуртская – Воткинское шоссе). Тестирование продлится до конца недели. После этого специалисты МУП «ИжГЭТ» предоставят производителям отчёт о «тест– драйве» со своими пожеланиями и отзывами. Транспортники планируют опробовать технику на всех действующих маршрутах, а также проложить новый тестовый маршрут с участками, где в настоящий момент нет контактной сети для троллейбусов.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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