Движение на улицах Ижевска ограничат на время эстафеты «Дружба» Ежегодно в соревнованиях принимают участие около 1500 школьников Ижевска....

Старт проекту «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии даст Можга После этого работы начнутся в Сарапуле и Ижевске....

СНИЛС принял электронный вид, но и «пластик» остался в силе **На днях распространилась весть о том, что Пенсионный фонд больше не будет выдавать зелёные карточки...