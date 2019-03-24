Идею предпринимателя Павла Кузнецова удалось осуществить прошлой весной, она оправдала себя. Интерес проявили и трактористы, и зрители. Решили организаторы закрепиться на международном уровне. Затем на встрече Главы Удмуртии Александра Бречалова в посёлке Новом (Воткинский район) прозвучало приглашение – посетить эти соревнования. Рабочий график сложился так, что Александр Бречалов не смог приехать лично, но приветствие от его имени было передано: «Тракторный биатлон» – одно из стратегических мероприятий, цель которого – привлечь молодёжь в село». Организаторы никаких послаблений себе не позволили.
Событийный туризм
Включение этого события в календарный план событийного туризма в Удмуртии полностью себя оправдало. Массовость была обеспечена на уровне самых интересных мероприятий в парках столицы Удмуртии. Я уж молчу о традиционном биатлоне, когда спортсмены в том числе из сборной России наблюдают пустые трибуны. Воткинцы показали, что зрительский интерес можно обеспечить и в сельской глубинке.
Самое громкое имя среди тех, кто сел за руль трактора, – это Ольга Абрамова, министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. Она возглавила парад открытия соревнований, а затем провела показательный заезд вместе с Главой Воткинского района Ильёй Прозоровым. Глава задержался на старте, поэтому всю дистанцию Ольга Абрамова лидировала. Стрельба из пневматической винтовки была неидеальной, поэтому пришлось заезжать на штрафные круги. После победного финиша Ольга Абрамова пояснила: «Наиболее трудными на дистанции были штрафные круги. Там такой крен и неровности, что как будто тебя выбрасывает из-за руля». На мой вопрос о заминке на старте Илья Прозоров ответил: «Не смог сразу включить скорость. Видимо, волновался».
Профессионалы и любители
Следующие, уже официальные старты прошли ещё более азартно. Внимание привлекли участницы Марина Панкова из деревни Гавриловка и Елена Орлова (гостья из Республики Беларусь). Елена Орлова работает водителем-испытателем на заводе. Есть у неё и опыт работы на полях в родной Гродненской области. О трассе соревнований Елена Орлова сказала так: «Есть поля, на которых при работе бывает гораздо сложнее. Это зависит и от уклона, и от конфигурации, и от качества почвы, и от работы, которую выполняешь». Гостью можно считать профессионалом, а Марина Панкова не скрывала, что раньше на трактор не садилась, но имеет опыт управления легковым автомобилем и «Газелью». Увидела объявление в Интернете и, хотя Гавриловка всего-то в 15 километрах от этого поля, решила поучаствовать. Решительности и смелости ей не занимать – Панкова работает в ведомственной охране. Среди трёх участниц итоговые места распределились так: Орлова, Панкова, Абрамова.
Мужчины-участники в разговорах больше обсуждали маршрут трассы и порядок выполнения фигурного вождения.
Встретились два бренда
На месте соревнований развевались флаги Минского тракторного завода. Представитель делегации Сергей Авраменко от имени руководства завода поздравил участников соревнований и болельщиков. Он сказал, что здесь встретились два бренда – автомат Калашникова и трактор «Вelarus». Их можно сравнивать по важнейшему качеству – надёжности. Гости были уверены, что техника подтвердит свой статус и покажет себя и в «Тракторном биатлоне». Так и получилось. Ещё один представитель завода Андрей Сусленков дипломатично ушёл от прогноза – кто победит, а высказал пожелание стремиться к тому, чтобы вождение трактора было высокопрофессиональным. Совершенствовать навыки позволяет и подготовка к соревнованиям.Участников соревнований выбирали не по жёстким признакам. Поэтому соревновались и горожане. Победителем вышел Алексей Марков из Ижевска, он работает в Гостехнадзоре. Местный механизатор Алексей Широбоков стал бронзовым призёром, его сумел опередить студент Ижевской сельхозакадемии Владислав Нарин.
Песни, сани, сувениры…
А немного в стороне, можно сказать, тоже соревновались гармонисты. Воткинский гармонист Алексей Ипатов подошёл к полевой кухне, а тульскую гармонь у него попросил Алексей Курбатов из Шарканского района. То есть дал возможность коллеге перекусить под музыку. Кроме того, по угору неслись мелодии и с большой сцены, где сменяли друг друга белорусские, русские и удмуртские коллективы, рядом более жёсткие ритмы звучали с электронных носителей из мощных динамиков. Можно было подняться в гору и провести тест-драйв на зарубежных и российских внедорожниках, а также посидеть в кабинах разнообразных тракторов. На ярмарке продавались сельские продукты и сувениры. Для детей предлагались традиционные развлечения – от батутов и каруселей до самодвижущихся саней-розвальней. Правда, водитель саней сетовал: «Нет желающих кататься. Видимо, сезон прошёл». И всё-таки колоритную чёрточку эти сани по-своему добавляли. А так-то, конечно, какие сани, когда во всём главные - трактора!
Фото Минсельхозпрод УР
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