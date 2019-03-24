Россия обсуждает будущее агропрома. На чём сделает акцент государство в системе АПК Руководство российского Минсельхоза проводит серию выездных совещаний с региональными органами управл...

Крестьянский вопрос. Посевная не за горами В Минсельхозпроде республики работают над её составляющими. ...

Вавожский мейнстрим, или для чего завод колхозу. **Мы как—то привыкли, что промышленные или торговые предприятия входят в сельское хозяйство, покупа...