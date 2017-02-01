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Трактор столкнулся с фурой в Удмуртии, погиб тракторист

31 января
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30.01 %d0%a2%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80 %d0%b8 %d0%9c%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%81 1 Трактор столкнулся с фурой в Удмуртии, погиб тракторист

Трактор с самодельным прицепом столкнулся с большегрузом в Дебесском районе Удмуртии. В результате ДТП водитель трактора получил травмы, несовместимые с жизнью.

Дорожная авария произошла 30 января в 13:40 часов на 316 км автодороги «Елабуга – Пермь», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР.

59-летний водитель трактора «МТЗ-82» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении водителю автомобиля «Мерседес» с полуприцепом «Шмитс» под управлением 52-летнего мужчины и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП водитель трактора получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Однако, через несколько часов мужчина скончался.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям, что только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения может стать гарантом безопасности. В ГИБДД также обращают внимание на то, что на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

Фото: УГИБДД МВД по УР.

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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