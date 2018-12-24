**Сотрудниками специализированного отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовн...

**В Сарапуле сгорел двухэтажный деревянный многоквартирный дом. Как сообщает пресс-служба администрац...

Похищение и побег. **Полицейскими из Удмуртии задержан находившийся в федеральном розыске мужч...

**В вечернее время из дежурной части регионального МВД в дежурную часть Глазовского отдела вневедомст...