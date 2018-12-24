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Трагедия в Сарапуле.

19 декабря
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Сегодня, 19 декабря 2018 года, В 04 час. 01 мин. произошел пожар в деревянном двухэтажном жилом доме по улице Труда. В 04 час. 31 мин. пожар локализован силами пожарно- спасательных подразделений. Эвакуированы 6 человек, в том числе 3 ребенка. В результате пожара погибло 4 человека, в том числе 1 ребенок.

6 Трагедия в Сарапуле.

В настоящее время всем эвакуированным оказана первая медицинская помощь. Взрослые находятся в СГБ№1 под медицинским присмотром. Три сестры 2011,2014 и 2015 года рождения размещены в детской городской больнице их состояние удовлетворительное.

В администрации города Сарапула развернут штаб по оказанию первой необходимой помощи пострадавшим и их родственникам. В городе открыты пункты по сбору теплых вещей: ДК "Электрон", ДК "Заря" и Центральная библиотека на ул.Советская,69.

Работает горячая телефонная линия 2-56-44.

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