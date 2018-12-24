В настоящее время всем эвакуированным оказана первая медицинская помощь. Взрослые находятся в СГБ№1 под медицинским присмотром. Три сестры 2011,2014 и 2015 года рождения размещены в детской городской больнице их состояние удовлетворительное.
В администрации города Сарапула развернут штаб по оказанию первой необходимой помощи пострадавшим и их родственникам. В городе открыты пункты по сбору теплых вещей: ДК "Электрон", ДК "Заря" и Центральная библиотека на ул.Советская,69.
Работает горячая телефонная линия 2-56-44.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.